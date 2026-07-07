曼谷惊揭离奇车厢双尸案 男下身赤裸戴有安全套 女口吐白沫亡

泰国曼谷发生一宗离奇的车厢双尸命案。一辆停泊在路边的私家车被发现内藏一对男女尸体，惊动附近居民。当地警方接报到场破窗搜查，赫然发现两名死者死状离奇——男死者下半身赤裸且仍套有安全套，女死者则口吐白沫。昨日（4日）正好是女死者的生日，其父母悲痛表示从不认识该名男死者。法医初步推断两人死于呼吸及循环系统衰竭，警方正全面调查其确实死因及两人关系。

车门反锁贴满遮阳板 惊见男子下体赤裸

据泰国媒体Khaosod等报道，曼谷警方联同鉴识人员及救援人员，日前接报前往曼谷邦维区（Bang Waek）15巷一处路边，对一辆形迹可疑的私家车进行勘查。由于该车的四个车门均由内部反锁，救援人员最终需动用工具强行破门。

警方进车后发现，两名死者当时均呈半躺姿势。泰媒Khaosod截图

警方进车后发现，两名死者当时均呈半躺姿势。其中27岁的女死者嘴角带有白沫，而45岁的男死者则下半身赤裸，且身上仍戴有安全套。此外，私家车的前方及侧边车窗均贴上了遮阳板，令外界极难察觉车内动静。车内未有发现打斗痕迹，亦无财物损失，惟车内安装了桶装液化石油气（瓦斯）系统。法医估计两人遇害时间约为尸体被发现前的8至10小时，初步判定死因为循环系统与呼吸系统衰竭。

附近居民还原事发经过时透露，当日凌晨约3时外出取车时，已发现该私家车停泊在围墙旁，且引擎一直发动。居民当时曾敲窗示意移车，但车内毫无反应；及至上午约10时，居民见私家车仍停在原处，再度上前察看并呼喊无果，察觉有异下决定报警求助。

女死者外出庆生失联 警方不排除任何可能

女死者的父母闻讯赶到现场，惊悉噩耗后悲痛欲绝。他们透露案发当天适逢女儿生日，女儿出门前仅称约了朋友庆祝生日，随后便失去联络。家属强调，过去从未见过或听过该名男死者的名字，对两人的关系毫无头绪，现时只希望警方能尽快查明真相。

当地警方表示，目前正在调阅现场周边的闭路电视片段，并加速传讯目击者及死者亲友，以还原两人生前的活动轨迹。鉴于死状及车内设备离奇，警方强调正等待完整的验尸及毒理学报告，现阶段不排除任何致命的可能性。