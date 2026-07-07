Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曼谷惊揭离奇车厢双尸案 男下身赤裸戴有安全套 女口吐白沫亡

即时国际
更新时间：07:23 2026-07-07 HKT
发布时间：07:23 2026-07-07 HKT

泰国曼谷发生一宗离奇的车厢双尸命案。一辆停泊在路边的私家车被发现内藏一对男女尸体，惊动附近居民。当地警方接报到场破窗搜查，赫然发现两名死者死状离奇——男死者下半身赤裸且仍套有安全套，女死者则口吐白沫。昨日（4日）正好是女死者的生日，其父母悲痛表示从不认识该名男死者。法医初步推断两人死于呼吸及循环系统衰竭，警方正全面调查其确实死因及两人关系。

车门反锁贴满遮阳板 惊见男子下体赤裸

据泰国媒体Khaosod等报道，曼谷警方联同鉴识人员及救援人员，日前接报前往曼谷邦维区（Bang Waek）15巷一处路边，对一辆形迹可疑的私家车进行勘查。由于该车的四个车门均由内部反锁，救援人员最终需动用工具强行破门。

警方进车后发现，两名死者当时均呈半躺姿势。泰媒Khaosod截图
警方进车后发现，两名死者当时均呈半躺姿势。泰媒Khaosod截图

警方进车后发现，两名死者当时均呈半躺姿势。其中27岁的女死者嘴角带有白沫，而45岁的男死者则下半身赤裸，且身上仍戴有安全套。此外，私家车的前方及侧边车窗均贴上了遮阳板，令外界极难察觉车内动静。车内未有发现打斗痕迹，亦无财物损失，惟车内安装了桶装液化石油气（瓦斯）系统。法医估计两人遇害时间约为尸体被发现前的8至10小时，初步判定死因为循环系统与呼吸系统衰竭。

附近居民还原事发经过时透露，当日凌晨约3时外出取车时，已发现该私家车停泊在围墙旁，且引擎一直发动。居民当时曾敲窗示意移车，但车内毫无反应；及至上午约10时，居民见私家车仍停在原处，再度上前察看并呼喊无果，察觉有异下决定报警求助。

女死者外出庆生失联 警方不排除任何可能

女死者的父母闻讯赶到现场，惊悉噩耗后悲痛欲绝。他们透露案发当天适逢女儿生日，女儿出门前仅称约了朋友庆祝生日，随后便失去联络。家属强调，过去从未见过或听过该名男死者的名字，对两人的关系毫无头绪，现时只希望警方能尽快查明真相。

当地警方表示，目前正在调阅现场周边的闭路电视片段，并加速传讯目击者及死者亲友，以还原两人生前的活动轨迹。鉴于死状及车内设备离奇，警方强调正等待完整的验尸及毒理学报告，现阶段不排除任何致命的可能性。

最Hit
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
世界杯2026｜C朗夺冠梦碎！西班牙91分钟绝杀葡萄牙闯8强
足球世界
3小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
18小时前
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医（右图：唐绮晴摄）
《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医
影视圈
11小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
19小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
21小时前
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史
影视圈
10小时前
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋
影视圈
13小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
16小时前
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
17小时前