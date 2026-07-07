日本稀土短缺 三菱拆旧冷气提取 民众忧推高冷气机盗窃案

在中国全面收紧稀土等两用物项出口管制的背景下，日本家电巨头三菱电机率先开展从废弃冷气机提取稀土的回收项目。全日本新闻网报道指，该项目首先从回收的冷气室外机拆解出压缩机并分解，从中提取含有钕等稀土磁铁，经精炼后重新用于制造。日方测算显示，此计划可为冷气制造提供约35％的再利用稀土替代品。

《环时》：稀土资源恐回流军用防卫链

然而，日本网民对此反应忧虑，认为这反映日本稀土短缺问题远比政府描述严重，已到了「捡垃圾」地步，更担心此举或导致冷气室外机盗窃案频发。

高市早苗下令于2027年度全面调查及开发海底稀土。路透社

中国早前全面收紧稀土等两用物项出口管制。路透社

事实上，面对资源匮乏，日本政府近年正双管齐下试图解决。日本共同社早前报道，深海探测船「地球」号已在东京都小笠原村南鸟岛海域水深约5600米的海底，采掘到含稀土的淤泥。日本首相高市早苗更于内阁综合海洋政策本部会议上作出指示，将于2027年度全面调查及开发该海域的海底稀土，著眼于未来的商业利用。

不过，针对三菱电机从旧冷气机「撬稀土」的举动，中国官媒《环球时报》发表社评警示，若将此视为单纯的国际笑话，将低估事件背后的战略讯号。社评指出，牵头的三菱电机不仅是民用家电企业，更是日本核心军工企业，涉足防卫电子、雷达及导弹系统等尖端领域。由于涉嫌协助扩充军力，三菱旗下八家企业已于上月29日，与其余12家日本实体一同被中国商务部列入出口管制管控名单。

社评直言，这意味着从民用冷气中拆出的永磁体稀土资源，极有可能回流至日本的两用生产链条，甚至沦为扩充军力的防卫原料，性质已完全变味。这宗「资源自救」案例，恰恰印证了中国今年升级对日稀土等两用物项出口管制的精准性与必要性。中国商务部已明确表明，相关管制的根本目的是制止再军事化和拥核企图，维护地区和平，绝非针对日本普通民众或正常的双边民生贸易。

社评强调，日本今天面临的稀土困局，根源在于右翼势力误以为扩充军备、拉帮结派围堵中国即可实现「正常国家化」，却严重错估了中方维护国家主权与发展利益的决心。日本这次准备从旧冷气机里撬开「再军事化」野心的阀门，恰恰暴露了其战略困境：愈渴望搞军事扩张，就愈缺乏稀土；而愈走右翼迷思道路，就愈无法获得正常稀土供应。

社论指，日本最稀缺的从来不是稀土等物质资源，而是正视历史、坚守和平的战略清醒，以及回归民生发展、与周边国家友好共处的理性认知。