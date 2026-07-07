世界杯2026｜国际足协驳回比利时上诉 美前锋巴洛根获准上阵16强「生死战」

世界杯16强美比大战前夕的「红牌风波」有最新进展。国际足协（FIFA）上诉委员会今日宣布，正式驳回比利时足协就美国队前锋巴洛根（Folarin Balogun）获准暂缓停赛所提出的上诉，意味着这名美国前锋将肯定可以于香港时间周二（7日）早上8时举行的16强赛事中披甲上阵。

比利时扬言赛后追究

国际足协在声明中指出，驳回上诉的原因是比利时足协「并非该纪律聆讯程序的相关方」，因此在法律层面上并无权限就该项决定提出上诉。

对此，比利时足协随后发表声明证实，已收到上诉委员会成员签署的裁决决定，确认其申诉被列为不予受理，维持巴洛根可以上阵的初审判决。不过，比利时足协强调，至今仍未收到国际足协就暂缓停赛理据的任何交代，亦未能获得由程序开始便一直索取的相关资料。

比利时足协透露，已正式知会美国足协，直指若巴洛根今日被列入裁判的出场名单内，比方将会对其参赛资格提出抗议。此举意味著比利时方面将保留在赛后采取进一步法律及申诉行动的权利。

这场风波始于美国总统特朗普亲自致电国际足协主席恩芬天奴向其施压，随后国际足协罕有地宣布暂缓执行巴洛根在32强领取的红牌停赛令。美国队将于香港时间周二（7日）早上8时在西雅图硬撼比利时，争夺半准决赛入场券。