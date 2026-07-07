世界杯2026｜特朗普承认曾致电FIFA主席 促检视巴洛根红牌停赛 斥裁判「可疑」

国际足协（FIFA）罕见暂缓执行美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）的停赛处分，让这名美国前锋可以在香港时间今日（7日）早上8时举行的16强「生死战」中上阵对决比利时，事件引起轩然大波。美国总统特朗普周一（6日）证实，他亲自致电国际足协（FIFA）主席恩芬天奴，要求重新审视巴洛根（Folarin Balogun）领红牌的裁决，并直斥该判罚「极其糟糕」。

国际足协驳回比利时上诉 巴洛根获准落场16强「生死战」

香港时间周二（7日）凌晨最新进展，国际足协上诉委员会宣布，正式驳回比利时足协就巴洛根获准暂缓停赛所提出的上诉，意味着这名美国前锋将肯定可以上场。

特朗普称慢镜放大犯规「非常不公」

美国队日前在32强赛事以2比0击败波斯尼亚，前锋巴洛根在比赛第45分钟为球队先拔头筹，惟在第64分钟因一次被指对波斯尼亚后卫的拦截，经视像助理裁判（VAR）覆核后被直接罚红牌驱逐。

特朗普在白宫记者会上承认曾介入事件，他表示自己最初并不了解红牌的后果，当得知巴洛根将因此缺席对比利时的关键赛事后，感到「非常不公平」，认为自己必须采取行动。特朗普称：「我只是要求国际足协进行覆核，我没说，『你必须这么做。』」

他又说：「我不认为那是一次犯规，那只是两名优秀运动员撞在一起。透过慢镜重播让事情看起来变得更糟，这非常不公平。」他更质疑当值裁判的背景令人怀疑：「我看了比赛录像，我是一个热爱体育的人……那根本不是犯规。那甚至连违例都算不上……这位裁判，如果你查一下他的过往记录，就会发现他有点可疑。他做出了一个令人难以置信的判罚……」

特朗普顺势赞扬巴洛根：「这个人，巴洛根，是个聪明、强硬的人，而且他的声望飙升，因为他的工作做得非常出色⋯ ⋯他是我们最好的球员，或者说是我们最好的球员之一，但裁判却给他红牌，这是甚么道理？」

一位美国官员周一告诉美国广播公司（ABC）新闻网，指特朗普和因恩芬天奴通了电话，想更了解为什么会出示红牌以及为什么会停赛。这位官员说，特朗普被告知上诉程序由一个独立的委员会负责，而美国政府在上诉程序中提供了补充证据，最终取得了「正确和妥当的结果」。

根据报道，国际足协纪律委员会随后发表声明，引述《国际足协纪律准则》第27条，宣布将巴洛根停赛一场的处分暂缓执行，观察期为一年。

欧洲足协斥越线 比利时主教练轰「愚人节笑话」

这项决策随即在球坛掀起轩然大波。16强对手比利时足协对裁决表示震惊并已正式提出上诉。比利时主教练炮轰国际足协的决定有违足球精神，形容简直是「愚人节笑话」；欧洲足协亦直指此举「跨越了红线」。

不过，国际足协周一发表声明，正式驳回比利时的上诉，原因是比利时足协「并非该纪律聆讯程序的相关方」，因此在法律层面上并无权限就该项决定提出上诉。

对此，比利时足协随后发表声明证实，已收到上诉委员会成员签署的裁决决定，确认其申诉被列为不予受理，维持巴洛根可以上阵的初审判决。不过，比利时足协强调，至今仍未收到国际足协就暂缓停赛理据的任何交代，亦未能获得由程序开始便一直索取的相关资料。

比利时足协透露，已正式知会美国足协，直指若巴洛根今日被列入裁判的出场名单内，比方将会对其参赛资格提出抗议。此举意味著比利时方面将保留在赛后采取进一步法律及申诉行动的权利。

其后，国际足协主席恩芬天奴亦发表个人声明，承认收过特朗普的电话。他说：「是的，我经常与美国总统讨论世界杯相关事宜，而且我确实接到了特朗普总统的电话。在通话中，我解释说，国际足总的独立司法机构正在进行正式的司法程序，该案件将由主管当局在适当时候作出裁决。」

恩芬天奴强调，国际足协纪律委员会是独立运作，不受外界干预，「我会阅读纪律委员会公布的裁决。有时他们的裁决让我感到惊讶。有时我同意他们的裁决，有时我不同意。但我总是会尊重他们的决定」。

美国队将于香港时间今日（7日）早上8时，在西雅图硬撼比利时，力争自2002年以来首次闯入世界杯半准决赛。美国队此前曾多次在16强止步，包括2014年正是被比利时淘汰出局。