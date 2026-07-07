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印度男恋年上13岁情妇 设局诱杀22岁新婚娇妻双双被捕

即时国际
更新时间：00:03 2026-07-07 HKT
发布时间：00:03 2026-07-07 HKT

印度哈里亚纳邦（Haryana）一名新婚3个月的22岁女子突然失踪，其后被警方发现中枪身亡。调查揭发其丈夫原来早有情妇仍与她结婚，婚后与情妇合谋杀害正宫。两人犯案后双双逃至尼泊尔，约10天后返回案发地点马内萨尔（Manesar）即被捕。

印媒报道，受害者今年2月才新婚，5月21日突然音讯全无。母亲找不到人，询问女婿也得不到合理答复，隔天即向警方报案。

警方展开调查，当天就在古尔冈市（Gurugram）马内萨尔一间出租套房内找到受害者遗体，并且确认死因为枪伤，改列谋杀案处理。

根据调查，受害女子的25岁丈夫安基特（Ankit）与38岁女子拉吉妮（Rajni Devi）秘密交往3年，却仍与她结婚，还与情妇一起密谋除掉正宫。安基特在2个月前，特地从北方邦购入作案用的手枪，犯罪意图明确。他将妻子诱骗至情妇租屋处后亲手开枪，然后带着情妇私奔。

他们抵达北阿坎德邦赫里德瓦尔（Haridwar），逃往尼泊尔，直至6月30日返回马内萨尔便落网。他们目前被法院裁定羁押，警方仍在追查凶器及进行搜证工作。

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