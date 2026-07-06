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俄军机「熊-F」低空迫近英航母丢声纳浮标 F-35紧急升空拦截

即时国际
更新时间：22:52 2026-07-06 HKT
发布时间：22:52 2026-07-06 HKT

英国国防部6日指出，英国皇家海军航空母舰「威尔斯亲王号」（HMS Prince of Wales）2日在挪威海执行北约任务期间，俄罗斯海上巡逻机「熊-F」（l北约称Bear F，即「图-142」）迫近，还在航母附近海域投放大量声纳浮标，英方随即派出2架F-35战机升空拦截驱赶。

英国航母「威尔斯亲王号」上的F-35B。 路透社
英国航母「威尔斯亲王号」上的F-35B。 路透社

综合外媒报道，英军透露在挪威海执行「火冠行动」（Operation Firecrest）期间，航舰打击群遭俄罗斯「熊-F」反复迫近。该巡逻机以低空且过近的距离掠过，并在航母附近投下大量声纳浮标，这是一种可在水下侦测、追踪潜舰与其他水下载具的监听装置。

英国航母「威尔斯亲王号」上的F-35B。 路透社
英国航母「威尔斯亲王号」上的F-35B。 路透社

俄机无视呼叫遭强制驱离

英国直指，俄方此举「危险且不专业」，当下英军曾尝试以国际通用频道呼叫俄机，但对方并未回应，遂派遣F-35战机伴飞，直至这架「熊-F」离开该区域。

英军F-35B追截放声呐浮标的俄军机。 路透社
英军F-35B追截放声呐浮标的俄军机。 路透社

威尔斯亲王号目前在北约指挥体系下部署于冰岛附近海域，舰上搭载约1500名英国官兵，编队包含45型驱逐舰「邓肯号」（HMS Duncan）、F-35战机及直升机等，是首艘以F-35执行北约防空任务的欧洲航舰。此次任务也是英国首次接掌北约特种部队快速部署指挥权，据国防部形容，该部队是北约反应部队「先锋」，可在数日内部署至全球任何地点。

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