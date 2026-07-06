赶绝太空卡｜南韩办手机号新增「刷脸」等多重身分验证 首日执行混乱

南韩7月6日推出办理手机新制度，申办新门号或带号码转台时，除了要出示身分证，将追加人脸辨识等多重身分验证的要求，否则将无法成功开通。这项政策由科学技术情报通信部主导，旨在改善日益猖獗的「太空卡」与电话诈骗问题。

周一起南韩3大电信商及虚拟电信业者，旗下所有实体门市与线上管道，都要对新用户增加额外验证。申请人可以下方法3选1：

现场「刷脸」进行人脸辨识；

使用行政安全部核发的行动数位身分证；

出示当日申办的户籍誊本。

单纯换机而不涉及门号转移则无此要求。

综合韩媒报道，新制首日执行情解况混乱，首尔新道林一间通讯行透露，身分验证系统狂出错误讯息，用户要以手机扫描QR码接驳行动身分证APP，或使用实名认证应用程式PASS完成脸部辨识。SK电信与LG U+也尚未完成后端系统串接。若是遗失手机或损坏用不到的民众，到底怎样完成实名认证，当局目前尚无明确指引。

南韩政府坦承，政策上路初期需时适应，后续将引入更多元的认证方式，并预计今年下半年完成户籍誊本即时查验系统的法规与技术整备。