游泰注意｜全面升级出境行李检查 增X光扫瞄加派警犬嗅探

日前一宗泰航空姐带货赴澳洲变运毒的案件引发关注， 泰国海关总署署长潘通表示，海关已全面升级毒品拦截措施，增加出境行李X光检查程序，并部署警犬对包裹及行李进行毒品嗅探检查。

泰国全部28个机场皆升级对出境行李、旅客与机组人员的检尞查。部分机场未配备出境专用的X光设备，行李疑似要送往入境位置扫描。 警方也部署警犬，对包裹及行李进行毒品嗅探检查。

此外，自6月17日起，泰国海关已提高非法出口大麻的处罚标准，每公斤罚款3万泰铢（约7100港元），并依法没收涉案物品。

潘通表示，过去泰国海关与大多数国家一样，主要将执法重点放在入境环节，对出境旅客检查相对宽松。但鉴于泰国完善的交通和物流体系被跨国犯罪集团利用，逐渐沦为毒品过境通道，海关决定调整执法策略。他坦言：「过去我们担心加强出境检查会影响国家形象，但现在必须作出改变。」

数据显示，自2025年10月1日至2026年6月30日，泰国海关在 9个月内，侦破毒品案件超过10宗，查获毒品总价值约7亿至8亿泰铢（1.65亿至1.88亿港元）。相关行动由海关联合禁毒警察局、泰国禁毒委员会办公室、泰国机场集团及泰国港务局等多个部门协同开展。

潘通透露，就在7月5日，海关在清莱府美赛口岸查获一名缅甸三轮车夫携带超过100公斤氯胺酮入境，证明泰国并非毒品生产国，只是被跨国犯罪集团当成转运站。