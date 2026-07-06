佐贺600年历史圆通寺火灾 竟是28岁僧侣嫌「修行太累」一把火烧了

日本佐贺县伊万里市有600多年历史的古寺「圆通寺」上周发生大火，经调查竟发现是寺内一名年轻见习僧侣，因为厌世、不满修行太累而纵火，周一凌晨落网。

据日媒报导，圆通寺据信建于14世纪左右，现在的主殿则在1884年落成。6月30日凌晨3时30分，寺里突然发生火警，烧了7小时才扑灭，主殿及超过1000平方公尺的寺院建筑几乎全毁。

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寺内有1名住持及2名见习僧侣居住。事发时住持外出不在，28岁嫌犯、见习僧侣森永吉主动告知另一名见习僧侣「失火了」，2人及时逃生，并未酿成伤亡。据警署表示，森永吉在亲手纵火约10分钟后，自行拨打119报案。

森永吉自去年4月起在该寺修行，面对调查时，他表示：「因为厌倦了人生的一切，所以纵火。」此外，据称他因诵经及生活指导等问题遭斥责，或击打背部，他觉得自己被要求的修行量比其他修行僧更多，因而心生不满。

佐贺县伊万里市圆通寺本堂。 4travel.jp

当局经火灾现场调查、鉴识工作及对相关人员讯问后，逐渐对森永吉产生怀疑。

圆通寺属临济宗南禅寺派，作为僧侣修行道场而闻名。此地亦曾是明治政府实施废藩置县、佐贺县成立之前所存在的「伊万里县」的县厅所在地。