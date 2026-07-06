Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐贺600年历史圆通寺火灾 竟是28岁僧侣嫌「修行太累」一把火烧了

即时国际
更新时间：21:03 2026-07-06 HKT
发布时间：21:03 2026-07-06 HKT

日本佐贺县伊万里市有600多年历史的古寺「圆通寺」上周发生大火，经调查竟发现是寺内一名年轻见习僧侣，因为厌世、不满修行太累而纵火，周一凌晨落网。

据日媒报导，圆通寺据信建于14世纪左右，现在的主殿则在1884年落成。6月30日凌晨3时30分，寺里突然发生火警，烧了7小时才扑灭，主殿及超过1000平方公尺的寺院建筑几乎全毁。

相关新闻：东京学校火灾11人伤｜女教师家政室洗衣 私带电暖器音乐室干衣终肇祸

相关新闻：千年古刹失火 | 京都千手寺惊传起火 寺院几全毁 波及周边山林

寺内有1名住持及2名见习僧侣居住。事发时住持外出不在，28岁嫌犯、见习僧侣森永吉主动告知另一名见习僧侣「失火了」，2人及时逃生，并未酿成伤亡。据警署表示，森永吉在亲手纵火约10分钟后，自行拨打119报案。

森永吉自去年4月起在该寺修行，面对调查时，他表示：「因为厌倦了人生的一切，所以纵火。」此外，据称他因诵经及生活指导等问题遭斥责，或击打背部，他觉得自己被要求的修行量比其他修行僧更多，因而心生不满。

佐贺县伊万里市圆通寺本堂。 4travel.jp
佐贺县伊万里市圆通寺本堂。 4travel.jp

当局经火灾现场调查、鉴识工作及对相关人员讯问后，逐渐对森永吉产生怀疑。

圆通寺属临济宗南禅寺派，作为僧侣修行道场而闻名。此地亦曾是明治政府实施废藩置县、佐贺县成立之前所存在的「伊万里县」的县厅所在地。

最Hit
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
6小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
8小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
10小时前
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
7小时前
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
影视圈
6小时前
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
满分女外佣惊爆双面生活 偷著男雇主衣服「做一事」 苦主崩溃想炒 老婆竟反常护航？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
影视圈
9小时前
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演
影视圈
8小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
连锁快餐长者优惠加码！美心MX一连两星期 长者咭／乐悠咭全日减$8
连锁快餐长者优惠加码！美心MX一连两星期 长者咭／乐悠咭全日减$8
饮食
9小时前