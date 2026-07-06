南韩光州刺杀女高中生案 疑犯「警监爸爸」灭证、队长拖延调查被捕

南韩光州今年5月发生一震惊社会的17岁女高中生遭残忍杀害，疑犯张允基（23岁）随后落网，案情已令人哗然。如今此事还牵出案外案，疑犯父亲被指是现职警察，利用职务之便替儿子销灭证据；刑警队长更涉嫌泄漏调查进度、拖案办案等，周一被捕。

涉案疑犯张允基今年5月5日落网。因案情严重，14日起公开姓名、长相等个人资料，同日送检时毫不闪缩，反而眼神凌厉凝视记者团，全程只说了句对不起，毫无悔意的表现引发网民热议。

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光州刺杀女高中生疑犯身分公开：张允基（장윤기，音译），23岁。光州地方警察厅

综合韩媒报道，由于张嫌被捕后态度极其消极、拒绝配合，办案人员理应全力搜集证据。然而，负责此案的调查小组，在车内发现了索带、在疑犯张允基家中找到损坏的真人娃娃等关键证据，竟没有记录，甚至是由调查小组将疑犯租屋处的地址和大门密码，告知其任职警监的父亲，由张警监前往儿子住处亲自毁灭证据，将毁损的拟真充气娃娃拆解后丢弃，并处理多台手机。

警 察同袍助疑犯父灭证

此外，负责此案的刑警队长，被指控与张姓警监多次通话透露办案进度，在收到DNA鉴定结果后，更拖延长达6个星期才移交检方，严重影响办案时效。这名刑警队长已于周一被捕。

网民热议张允基（音译）眼神凌厉直视记者。 X截图

警察厅国家侦查本部长洪锡基在记者会中，对此表示「有口无言」。特别调查组已曾派警察厅重案调查科6名调查员，调查结果将不经光州警察厅的指挥系统，直接上报国家调查本部。然而，南韩有「亲属湮灭证据免罚」的规定，疑犯的警监父亲不会被追究刑责。

据指张允基杀害女高中生前，曾软禁性侵女同事 13 个小时，这位女同事惊险逃出后因为太害怕，简单报警后急急搬屋。张允基买刀计划再犯案，徘徊近30 小时没找到女同事，结果深夜看中女高中生李彩媛，尾随15分钟后抓去奸杀。