斯里兰卡尼甘布监狱暴动至少25死 100多人受伤

斯里兰卡关押近万名囚犯的尼甘布监狱（Negombo prison）爆发冲突，造成至少25人死亡，另有100多人受伤﹐是当地5年多以来最严重的监狱暴动。其中5名死者是狱警。

警方称，监狱内两伙贩毒集团的囚犯，在周日下午1时左右发生冲突，晚上一度平息，到了周一早上再次爆发暴力事件。

伤者被紧急送往首都科伦坡以北的尼甘布医院。院长加姆拉斯（Pushpa Gamlath）表示，该院接收19具遗体，另有100多名受伤的囚犯和狱警也被收容入院。

加姆拉斯接受法新社电话访问时说：「有些伤者身上有枪伤。」当地居民也说听到了枪声。

当局部署了无人机监控局势，警方调派特种部队，但未有部署到监狱内。据报当局尝试将部分囚犯从尼甘布监狱转移到其他监狱，以缓和局势。

2020年12月，斯里兰卡另一所监狱在新冠疫情高峰期发生骚乱，造成11名囚犯死亡，117人受伤，促使政府从过度拥挤的监狱释放了数百名囚犯。

官方数据显示，截至周日，斯里兰卡各地监狱共关押了41,250名囚犯，约为核定容量的4倍。