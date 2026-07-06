Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

斯里兰卡尼甘布监狱暴动至少25死 100多人受伤

即时国际
更新时间：17:48 2026-07-06 HKT
发布时间：17:48 2026-07-06 HKT

斯里兰卡关押近万名囚犯的尼甘布监狱（Negombo prison）爆发冲突，造成至少25人死亡，另有100多人受伤﹐是当地5年多以来最严重的监狱暴动。其中5名死者是狱警。

警方称，监狱内两伙贩毒集团的囚犯，在周日下午1时左右发生冲突，晚上一度平息，到了周一早上再次爆发暴力事件。

伤者被紧急送往首都科伦坡以北的尼甘布医院。院长加姆拉斯（Pushpa Gamlath）表示，该院接收19具遗体，另有100多名受伤的囚犯和狱警也被收容入院。

加姆拉斯接受法新社电话访问时说：「有些伤者身上有枪伤。」当地居民也说听到了枪声。

当局部署了无人机监控局势，警方调派特种部队，但未有部署到监狱内。据报当局尝试将部分囚犯从尼甘布监狱转移到其他监狱，以缓和局势。

2020年12月，斯里兰卡另一所监狱在新冠疫情高峰期发生骚乱，造成11名囚犯死亡，117人受伤，促使政府从过度拥挤的监狱释放了数百名囚犯。

官方数据显示，截至周日，斯里兰卡各地监狱共关押了41,250名囚犯，约为核定容量的4倍。

最Hit
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
01:19
郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会
影视圈
3小时前
成功举报滥用公屋收$3000！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
成功举报滥用公屋收$3000奖励！网民分享房署信庆祝引热议 小心后续1事「唔安宁」...?
生活百科
7小时前
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
公屋家访新方法？房署突击直入厨厕全屋画图 网民提醒：拒开门后果严重或被终止租约｜Juicy叮
时事热话
5小时前
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少诞63状元 英基占27人 维多利亚圣士提反状元人数创新高（持续更新）
教育新闻
4小时前
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子
影视圈
6小时前
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷
影视圈
3小时前
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
世界杯2026│美斯、麦巴比、夏兰特同入7球金靴争崩头 数目相同点样分高下？
足球世界
3小时前
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
随父母移英4年呻融入唔到 女学生两头唔到岸陷身份危机 埋港人堆生罪恶感｜Juicy叮
时事热话
7小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT