菲副总统莎拉弹劾案参议院开审 考验政治信任度

菲律宾副总统莎拉·杜特尔特的弹劾审判周一展开，结果将影响2028年菲律宾总统大选的走向，并加深两个历史悠久的政治家族之间的裂痕。参议院已批准审判期限最长为92天，但目前未知实际需要审理多久。

这是莎拉第二次被弹劾，主要指控包括贪腐、密谋刺杀总统小马可斯、参与法外处决以及煽动叛乱和社会骚乱等。莎拉本人无需出席今天的审判，预料她不会现身。

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菲律宾副总统莎拉（Sara Duterte）。 美联社

参议院议长加查利安（Sherwin Gatchalian）在开幕致辞中，呼吁同僚们秉持公正审判的原则，他说审判将「秉持诚信、秩序和尊重正当程序」进行。他也表示，他将确保普通菲律宾民众能够理解审判过程。

弹劾案审判将由众议院议员担任检察官的角色，由全部24名参议院议员担当法官，定罪将需要三分之二（16票）多数票通过。参议院已批准审判期限最长为92天，24人当中，有21人出席了今天的开庭。

菲律宾副总统莎拉是前总统杜特尔特的女儿。图为莎拉访问日本。 路透社

当地ABS-CBN电视台记者在X网站上发布影片，显示有示威者在距离参议院大楼不远的马尼拉电影中心附近，与警方发生了「小规模冲突」。该台报道引述一名地区警长表示，这场短暂冲突是由于「误会」造成。

菲律宾总统小马可斯是马可斯家族后人，而莎拉是上一任总统杜特尔特的长女。两大家族在在2022年大选合作取得大胜，由小马可斯担任总统，莎拉则任副总统，然而双方追求的政治议程有分歧，内政外交难合作甚至经常公开对骂。

路透社指出，今次裁决不仅将决定莎拉能否竞选总统，还将考验大众对这个东南亚国家机构和政治人物的信任度。分析家表示，关键在于民众认为判决结果可信，还是仅仅出于党派利益。