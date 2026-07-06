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伊波拉病毒｜民主刚果疫情严竣 特许瑞德西韦／MBP134人体试验测疗效

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更新时间：15:54 2026-07-06 HKT
发布时间：15:54 2026-07-06 HKT

伊波拉疫情重创非洲民主刚果，由于这次流行的病毒株较罕见，未有核准疫苗也无特效疗法，防疫工作陷入重重困难。来自多个国际医疗机构的研究团队，决定启动一项临床试验，评估两种潜在疗法的效果，期望为伊波拉治疗带来突破。

邦迪布焦型未有疫苗

美联社报道，今次疫情由邦迪布焦病毒（Bundibugyo virus）引起，属于伊波拉病毒的一种，但比起过去造成多次大型疫情的萨伊伊波拉病毒（Zaire ebolavirus）较罕见。  

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位于疫情重灾区布尼亚（Bunia）的福音医疗中心（Evangelical Medical Center），于7月初正式展开临床试验。这项研究由WHO支持，合作单位包括刚果国家生物医学研究所（INRB）、英国牛津大学、比利时安特卫普热带医学研究所及多个国际医疗机构。目前已招募到首位受试者。

瑞德西韦、MBP134单独或混用

研究将评估抗病毒药物瑞德西韦（Remdesivir）、实验性单株抗体疗法MBP134，以及两者合并使用，是否能提高感染邦迪布焦病毒患者的存活率。WHO研究顾问穆尔蒂（Vasee Moorthy）表示，每位受试者接受治疗后都将持续追踪28天，以评估疗效。

研究人员指出，即使新疗法证实有效，及早发现病例、隔离治疗及追踪密切接触者，仍将是控制伊波拉疫情最重要的防疫措施。

据世卫组织统计，目前刚果疫情已造成超过1,400人确诊、438人死亡。

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