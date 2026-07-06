美国男子冰毒沟摇头丸 当街自插逾20刀「切阴茎」失血亡

美国加州洛杉矶一名31岁男子陈尸市中心街上﹐身上有自插20多刀的痕迹，甚至把生殖器切断。《纽约邮报》引述最新调查结果报道，死者体内毒品剂量足以致命，而死因是失血过多。

3月7日凌晨，一名7-11保安目睹非裔男子倒地后报警。警员到场发现男子躺在血泊中，衣物散落四周，经指纹证实是31岁的萨瑟兰（Ryan Dexter Sutherland）。

法医报告显示，萨瑟兰的死于因是自杀，颈、胸、手腕、前臂及生殖器部位多处「锐器伤」。 洛杉矶县法医办公室

法医报告，萨瑟兰体内验出极高浓度的冰毒及摇头丸，其中冰毒浓度高达每毫升1.9微克，安非他命每毫升0.24微克，已达到足以致命的剂量。

然而，萨瑟兰死因不是服药过量，而是因为失血过多。他用一把刀刃约5厘米的折叠刀，割伤自己颈、胸、上腹、右手腕及前臂、生殖器等多处，其中下体伤口导致睪丸外露及阴茎「脱套伤」（degloving），且颈静脉、气管、右臂动静脉皆受伤。

死者姑姑向警方表示，萨瑟兰患有注意力不足过动症（ADHD），过去没有自杀倾向，但长期吸毒，曾接受戒毒治疗。医学研究指出，吸食冰毒者的自杀风险显着高于一般人。