澳洲昆士兰海滩3日连冒6神秘球状物一度封滩 当局疑为太空垃圾

澳洲昆士兰州（Queensland）西北部一座海滩近日惊现异象。自上周五（7月3日）起的3天内，当地海滩接连发现了6个不明球状物体。由于担心物体含有剧毒或具危险性，当地警方一度引用《公共安全保护法》紧急封锁海滩，并要求附近居民撤离。澳洲国家紧急事务管理局随后表示，这些神秘球体疑似是火箭发射后掉落的「太空垃圾」。

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附近居民须暂时撤离

澳洲昆士兰州接连发现6个不明球状物体。Queensland Fire Department

澳洲昆士兰州接连发现6个不明球状物体。Queensland Fire Department

澳洲昆士兰州接连发现6个不明球状物体。Queensland Fire Department

根据澳洲广播公司ABC报道，昆士兰消防局（QFD）与警察局于3日接获市民报案，指邻近英罕镇（Ingham）的佛瑞斯特海滩（Forrest Beach）发现不明物体。消防局发言人随后证实，当局在海滩上发现了多件危险物品，多个专业科学团队及消防人员随即漏夜采取行动，将其中3件物体妥善放入危险物品储存桶内。

因应潜在风险，当局在测试期间将物体周围50米范围列为禁区，并一度指示方圆500米内的居民撤离家园。有当地居民透露，当晚一直听到直升机与无人机在海滩上空盘旋。

随后于上周六（4日）下午及周日（5日），当局又相继发现了第4、第5及第6个不明物体，相关物件已全数被移送至危险物品储存桶内，海滩目前亦已解除封锁。

澳洲国家紧急事务管理局指出，这些被冲上岸的球状物体，高度怀疑是火箭发射后产生的「太空碎片」（space debris）。目前，澳洲太空总署（Australian Space Agency）正与全球多个太空事务机构合作，全力追查这些神秘球体的真正来源。

