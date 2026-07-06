日本伦常惨案 | 群马县狠父勒杀2儿女 妻子返家揭发报案

日本群马县伊势崎市田中岛町周日（5日）发生伦常惨案，一名42岁男子涉嫌在家中勒杀6岁女儿及3岁儿子，妻子晚上返家时惊见惨况，连忙报警。嫌犯其后向警署自首，坦承用领带勒死儿女。

嫌犯是上班族井上敏典，警方和消防单位获报赶到现场时，发现2名幼童都已明显死亡，旋即于当晚逮捕自首的嫌犯，目前推估他是在下午3时许对子女痛下杀手。

群马县伊势崎市发生伦常命案，图为伊势崎车站。维基百科

井上敏典和妻子及一对儿女共4人一同居住，他在接受警方查问时坦承是用领带勒死女儿井上明莉及儿子柊利，至于行凶动机等细节还有待调查。

遇害小童年仅6岁及3岁

据报遇害女童就读小学一年级。案件于晚上8时05分左右揭发，38岁的母亲返家后，发现2名孩子倒卧在床上，吓得立刻拨打119报案。

2名小童双双倒在棉被上，且颈部皆有遭到勒住的痕迹，当场确认死亡。就在妻子报案约30分钟后，井上主动前往伊势崎警署投案。

邻居错愕 形容涉案家庭和睦

警方在遗体附近寻获疑似为作案工具的领带，井上也在接受调查时向警方供称用领带等物品勒死了儿女。

这宗伦常惨案令周遭邻居相当错愕，一名住在附近的80多岁老妇难过地表示，「他们是很和睦的一家人，到底发生了什么事啊？」