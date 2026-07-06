万斯被揭10年前投书 痛骂特朗普：「文化海洛英」

在美国庆祝建国250周年之际，当地知名杂志《大西洋月刊》特地重新刊登副总统万斯（JD Vance）在10年前写下的一篇反特朗普文章，他当时痛批特朗普是「文化海洛英」（cultural heroin），形容「特朗普的承诺就像是扎在美国整体社会静脉里的那根毒品针头」。除此之外，万斯亦曾痛骂特朗普是「美国的希特拉」（America’s Hitler）。

亦曾痛批「美国的希特拉」

该杂志指出，重新刊登这篇文章，以便读者能够自行判断万斯对特朗普的评价，是否经得起时间的考验。万斯这篇文章于特朗普首次角逐白宫并胜选的期间发表，当时的特朗普副手还是彭斯（Mike Pence）。那时尚未踏入政坛的万斯，刚出版了探讨白人劳工阶级与铁锈带成长经历的畅销回忆录《绝望者之歌》（Hillbilly Elegy），并在创投公司秘银资本管理（Mithril Capital Management）任职。

万斯被揭曾痛批特朗普是美国的希特拉。美联社

万斯被广泛认为将与国务卿鲁比奥（右一）一起角逐下届总统。路透社

万斯在10年前的投书中直言，在政府信任度低迷与经济衰退的社会危机下，许多美国人将特朗普当成止痛药。

他使用「文化海洛英」来形容特朗普的政治吸引力，认为特朗普提供了一种逃避痛苦的简单方法，对每个复杂问题都给出简单解方，却提不出具体细节，因为他根本办不到，「特朗普的承诺就像是扎在美国整体社会静脉里的那根毒品针头。」

强调「只能让人短暂感觉良好」

万斯当时更断言，特朗普只能让人短暂感觉良好，但无法真正解决群众的病痛，总有一天支持者会清醒过来。

这篇被重新上架的文章迅速在网上引发疯传。事实上，万斯过去曾公开自称是「绝对反特朗普的人」（never Trump guy），甚至痛骂特朗普是「美国的希特拉」，批评他不适任，会把白人劳工阶级带向非常黑暗的境地。

如今变坚定捍卫者

然而，万斯在2022年竞选俄亥俄州参议员时态度出现180度大转弯，在特朗普力挺下当选，随后更成为特朗普2024年选战的搭档并赢得大选。

如今，身为特朗普的坚定捍卫者，万斯被广泛认为将与国务卿鲁比奥一起角逐下届总统。