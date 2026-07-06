恶搞奥巴马 | 特朗普发布空军一号涂鸦改图 显示奥巴马夫妇登机前挥手

美国总统特朗普周日在其社交平台Truth Social发布一张改图，显示前总统奥巴马与夫人米歇尔登上被喷上涂鸦的空军一号前挥手。数月前，特朗普曾在Truth Social转载一段影片，其中出现奥巴马与米歇尔被恶意移花接木成「丛林灵长类动物」的画面，随即引发朝野两党强烈谴责。该影片在受到两党强烈反弹后被删除。

涂鸦曾被用作针对黑人

最新图片显示奥巴马夫妇在舷梯顶端微笑挥手，旁边是一架浅蓝色与白色相间的总统专机，专机上喷有涂鸦，包括民主党的竞选口号「Yes We Can」、「Obama」及「BLM」（「黑人的命也是命」的缩写）。帖文亦显示专机上有一句阿拉伯文涂鸦「alhamdulillah」，意为「赞美真主」或「感谢真主」。

使用涂鸦是一种隐晦讯息，旨在提醒人们犯罪与城市衰败，过去曾被用于针对黑人的种族主义讯息中。

新空军一号成敏感话题

这次，空军一号总统专机是一个敏感话题，因为特朗普上周首次乘坐新的空军一号，这是一架由卡塔尔赠送、价值逾4亿美元的改装波音747-800型客机。特朗普亲自审视飞机外观设计，新机以红、白、深蓝与金色涂装取代旧空军一号标志性的白色与浅蓝色配色，整体风格与特朗普私人专机相似。

特朗普多年来一直强烈批评奥巴马夫妇，并使用煽动性、有时带有种族主义色彩的言论。这包括散播奥巴马并非在美国出生的「出生地质疑论」，并曾形容部分非洲及加勒比海国家为「屎坑国家」（shithole countries）。

曾转发影片 奥巴马夫妇惊变灵长类

特朗普将奥巴马夫妇描绘成灵长类动物的转载影片于二月发布，正值「黑人历史月」首周。该段62秒的影片主要内容为指控2020年大选投票机存在舞弊，但在影片结尾约60秒处，竟出现两只灵长类动物，脸部则被合成奥巴马夫妇的笑容。由于历史上将黑人与猿猴联系被视为极其严重的种族主义隐喻，贴文一出，立即遭到民权领袖及多名政界重量级人物口诛笔伐。

该影片在民权领袖及共和党参议员广泛批评后被移除。然而，特朗普拒绝道歉，白宫则解释是一名职员「错误发布」，强调特朗普本人在贴文发布前并未看过该影片。