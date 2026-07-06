水上飞机坠纽约东河 8人获救2轻伤

美国纽约市东河（East River）周日（5日）有1架水上飞机在降落水上机场时发生意外，飞机坠入河中。纽约市消防局与警方迅速展开救援，机上8人全数获救，其中2人受轻伤。

纽约消防局当天中午接报，指在曼哈顿东23街（East 23rd Street）和罗斯福大道（Franklin D. Roosevelt Drive）附近码头的水域有飞机出事，前往现场后发现1架Kodiak 100水上飞机一侧倾斜浮在水面上。

救援人员迅速到场。法新社

水上飞机在纽约东河硬著陆。法新社

1架Kodiak 100水上飞机一侧倾斜浮在水面上。美联社

机上8人全都由消防员在数分钟内救出。法新社

乘客惊险爬上飞机浮筒

目击者表示，至少3名乘客爬上飞机浮筒，避开已沉入水中的机翼一侧，而飞机机翼则逐渐下沉。

消防局与警方表示，机上包括1名机师、1名机组员及6名乘客，全都由消防人员在数分钟内救出，其中2人受轻伤，但不愿送院治疗而是选择自行处理。

撞浪头迫降硬著陆

联邦航空管理局（FAA）表示，飞机在迫降时发生硬著陆，导致连接机翼与机身的支撑杆断裂，目前正调查事故原因。

这架飞机是从纽约度假胜地汉普顿（Hamptons）出发，原定飞往位于曼哈顿东23街与富兰克林．罗斯福大道旁的Skyport水上飞机基地。

消防员表示，飞机降落时撞上一个浪头，导致机身部分翻覆。消防船随后将飞机拖回码头。

目击者大赞机师重演「萨利机长奇迹」

目击者、39岁的赫尔伯特（Marcus Hurlburt）表示，他当时正在东22街附近沿著东河跑步，看见飞机接近降落区时，左侧机翼碰触水面。

他说，机师处置相当出色，成功避免飞机完全翻覆，就像重演了「萨利机长奇迹」。

赫尔伯特提到的「萨利机长」，是指2009年成功将一架商业客机迫降哈德逊河、救回机上155人的机师萨伦柏格（Chesley B. Sullenberger III）。该事件也改编成电影《萨利机长：迫降奇迹》（Sully），由汤汉斯主演。

