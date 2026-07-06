俄乌战争 | 俄经济恶化现女中产「拆弹」潮 隆胸假体25折变卖

俄罗斯身为全球前十大整形市场之一，每年约有超过60万人次接受美容手术与非侵入式疗程。然而，近期有俄媒报道指出，当地的隆胸手术量不仅大幅下跌约四成，网路上更罕见地涌现大量分类广告，抛售用于隆胸的矽胶假体，亦即所谓的「二手假胸」。有分析认为，这股将体内植入物拆卸变现的奇特现象，与俄罗斯当前面临的经济危机密切相关。

俄罗斯最近出现二手矽胶假体抛售潮。astv.ru

不少卖家来自俄富裕地区

根据俄罗斯独立媒体《BAZA》报道，近月来俄国网路涌现许多兜售高级二手胸部假体的广告，抛售价格通常仅为原价的三分之一到四分之一。

例如，原价约14万卢布（约14,000港元）的名牌胸部假体，目前仅以3.5万卢布（约3600港元）低价贱卖，且许多卖家甚至来自莫斯科、圣彼得堡等相对富裕的地区。

「身体疼痛」「看腻了」才出售

报道指出，虽然卖家在网路上列出的拆除理由多为「生完小孩」、「身体疼痛」或「看腻了」等等，但最终目的都是为了收回一部分的手术费用。

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外媒分析指出，汇率大幅波动、民众购买力下降、西方银行与大型企业撤离，加上近期国内爆发的燃料短缺，已全面冲击俄国中产阶级，进而催生出这波兜售旧物求生的现象。

医生：用「二手胸」或致死

然而，医学专家对此发出严厉警告。矽胶假体在取出后会残留前任使用者的大量生物物质，且其材质特性无法透过煮沸或福马林进行彻底消毒。如果贸然购买并使用他人的「二手假胸」，极可能引发严重的免疫排斥反应、组织坏死，甚至面临致死风险。

根据国际美容整形外科学会 (ISAPS) 的调查报告，俄罗斯每年约进行50到60万例美容手术。其中，隆胸长期稳居俄罗斯最受欢迎的外科整形手术前两名。

