俄乌战争 | 俄导弹无人机再袭基辅酿8死34伤 数千人涌地铁站避难

俄罗斯周一凌晨对乌克兰首都基辅发动大规模导弹与无人机攻击，造成多栋住宅大楼受损，至少8人死亡，34人受伤。在空袭警报期间，基辅传出超过10次爆炸巨响，数千人涌往地铁站避难。短短几小时前，乌克兰总统泽连斯基才发声明警告，俄方将对首都发动新一波大规模打击。这也是俄方不到一周内对基辅及其周边地区的发动的第二次大规模攻击，并且在北约峰会前夕发动。

北约峰会前夕施袭 基轮传逾10次大爆炸

当地凌晨1时40分、2时10分及3时15分接连传出多次爆炸。乌克兰空军警告，有数十枚导弹正朝基辅方向飞来，数千名市民涌入地铁站避难。首都西郊索菲伊夫斯卡博尔夏希夫卡一带传出停电灾情。

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乌克兰几乎全境发布防空警报，波兰空军也称已派战机升空，预防性保卫本国领空。基辅市军事管理局局长特卡琴科在Telegram发文称，俄军正在向基辅发射弹道导弹，提醒市民躲避。

住宅大楼遇袭 有居民受困瓦砾

基辅市市长克利奇科其后在社交媒体发文称，戈洛谢耶夫斯基区的非住宅建筑和一仓库遇袭起火，波多利斯基区一栋住宅大楼遭袭击，局部倒塌。

在达尔尼察区，数栋多层建筑物受损，有居民被瓦砾压住。当局表示，基辅有7人死亡，首都西北方的布查区有1人丧生，基辅及其周边地区至少有34人受伤。

俄军上周攻击已酿31死

俄方今次攻击涉及弹道导弹、巡航导弹以及无人机。爆炸声在基辅中回荡，市民纷纷躲进地铁站避难。

泽连斯基数小时前已警告俄罗斯将再次大规模攻击基辅。在上周，俄罗斯的攻击已造成基辅至少31人死亡。

泽连斯基将晤特朗普

今次攻击在北约土耳其峰会前夕发生，泽连斯基预计周三（8日）在峰会场边与美国总统特朗普会面。就在峰会前夕，特朗普刚与俄罗斯总统普京进行近90分钟通话，据克里姆林宫方面透露，特朗普在通话中表达协助终战的意愿。

与此同时，乌克兰近数周也加强对俄国境内发动远程无人机攻击，锁定能源设施及军事目标。

被俄罗斯吞并的克里米亚塞瓦斯托波尔行政首长拉兹沃扎耶夫周日表示，乌克兰袭击塞瓦斯托波尔附近能源设施，导致当地一度停电。