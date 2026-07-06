游日注意 | 东京住宿税改抽房价3% 民宿也纳入 未达1.3万日圆免付

日本东京都宣布自2027年4月1日起调整住宿税制度，从现行每人每晚固定收取100或200日圆，改为依住宿费的3%计算，适用于东京都内的酒店、旅馆、简易旅馆及民宿。新制实施后，每人每晚住宿费未满1.3万日圆（约628港元）者可免缴。

因应过度观光问题

东京都表示，随著国际观光客大幅增加，乱丢垃圾、交通与景点过度拥挤等问题，令相关行政需求上升，因此重新检讨已实施超过20年的住宿税制度，希望配合兼顾观光发展与居民生活的政策。

东京的国际观光客大幅增加。路透社

东京面对交通与景点过度拥挤等问题。路透社

东京增加住宿税用于改善观光环境。日本国家旅游局

现行制度规定，每人每晚住宿费介乎1万至1.5万日圆，收取100日圆（约4.8港元）；住宿费达1.5万日圆（约725港元）以上，则收取200日圆（约9.6港元）。

计算基准为纯住宿价格

新制上路后，为了保障预算有限的小资族与背包客，每人每晚住宿费未满1.3万日圆者可免缴；达到1.3万日圆以上，则一律按住宿费的3%课税。计算基准为不包含餐费等费用的纯住宿价格。

以每晚住宿费2万日圆为例，住宿税将从现行200日圆增至600日圆（约29港元）；若房价为5万日圆（约2415港元），则须缴1500日圆（约72.5港元）。

过去东京住宿税主要向酒店及旅馆住宿者征收，新制将简易旅馆、特区民宿及依《住宅住宿事业法》营运的民宿一并纳入。

3成民宿将达课税门槛

东京都估计，今次约有3成民宿将达到课税门槛。

东京都预估，新制度实施后，住宿税收入每年将达约190亿日圆（约9.18亿港元），相关收入将用于改善观光环境、处理观光对居民生活造成的影响，以及推动多元的疏导措施以缓解市区拥挤，盼在发展观光与维持在地居民生活质素之间，取得更健康的平衡。