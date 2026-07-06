不怕AI抢饭碗美国年轻人掀技校热 抢学水喉电工实用手艺傍身

人工智能（AI）蚕食部分服务业职位之际，过往被视为次一等选择的美国职业技术学校，近年越来越受年轻人欢迎。电工、水喉技工、焊工、冷气技师等实用工种，正成为年轻人的就业新热门。

技校培训费用远低于大学

20岁出头的纽约青年劳伦斯，曾在私立大学就读3年，后来转到曼哈顿Apex技术学校读电工课程。他形容，自己在技校3星期学到的东西，比大学3年还多，并相信电工「永远有工开」，收入亦可观。另有学生指，技校整个培训课程费约1.8万美元，虽然并不便宜，但仍远低于美国大学每年逾3.8万美元的平均费用。

人力资源及薪酬管理公司ADP最近一项全球劳动力调查显示，在每周多次使用AI的27至39岁雇员中，只有22%相信自己的职位不会被淘汰。

相反，AI热潮带动数据中心大规模兴建，令电工等技术人才需求上升。美国劳工统计局预测，2024至2034年间，电工职位将增长9%；劳工部资料亦显示，电工平均薪酬在2015至2025年间急升55%。