尼泊尔国家公园野象闯民居 母子睡梦中遇袭惨死

尼泊尔中南部奇特旺县上周六（4日）晚发生野象袭击居民事件，造成一对母子身亡。袭人野象来自奇特旺国家公园，经常闯入民居，多年来已造成25人丧命。当地居民事后示威抗议，要求加强控制杀人野象，保障居民安全。

夫点火图驱赶酿火警

当地《共和报》周日引述警方消息报道，事发于奇特旺县巴拉特布尔市临近奇特旺国家公园的区域，一名女子及其儿子在家中睡觉时，突遭野象袭击，2人当场身亡。

尼泊尔奇旺国家公园有野象闯民居。wildnepal

尼泊尔奇特旺国家公园。Chitwan National Park

事发时，该女子的丈夫试图点火驱赶野象，但火势蔓延至房屋。当地居民和警方随后将火扑灭，未造成更多人伤亡。

涉事野象累计夺25人命

《坎蒂普尔日报》报道，肇事野象为奇特旺国家公园内一头名为「杜尔贝」（Dhurbe）的雄性野象。该象近年来多次闯入国家公园周边民居，破坏房屋和农作物，并袭击当地居民。连同今次遇难的母子二人，该象多年来已累计造成25人身亡。

事发后，当地居民示威抗议，要求有关方面尽快控制肇事野象，并加强国家公园周边居民人身安全保障。

居民示威抗议 要求保障安全

奇特旺国家公园、当地政府及相关社区组织随后进行磋商，并就控制肇事野象、向遇难者家属提供救助、重建受损房屋等事项达成初步协议。

奇特旺国家公园是尼泊尔知名野生动物保护区，其周边民居不时发生人象冲突，导致社区居民安全与野生动物保护之间的矛盾长期存在。