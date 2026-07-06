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伊朗局势︱伊朗驻华大使：霍峡将收服务费 友好国家享特殊待遇

即时国际
更新时间：09:30 2026-07-06 HKT
发布时间：09:30 2026-07-06 HKT

伊朗驻中国大使法兹里上周六（7月4日）在北京出席第十四届世界和平论坛，接受媒体采访时表示，伊朗计划对通过霍尔木兹海峡的船只征收服务费，但同时保证「友好」国家将得特殊待遇。

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强调并非「过路费」

伊朗与美国达成的停战谅解备忘录规定，商船在60天内可免费通过能源要道霍尔木兹海峡，但60天后将采取何种安排目前仍不明朗。法兹里表示，伊朗正与阿曼「协调与合作」，制订霍峡的新规范。他说，由于霍峡部分水域属于伊朗领海，「我们势必会收取服务费」，强调这种费用并非「过路费」。

他说，在美以伊战争爆发前，霍峡一直畅通无阻，目前，伊朗也没有说要收通行费或关税，而是计划按照国际通行标准收取服务费，用于保障通航安全、导航以及环境保护等常规开支，此举与世界上其他水道的做法一致。

他补充道：「我们一定会对那些在困难时刻与我们站在一起的友好国家，给予特殊待遇。」

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在国内，伊朗选在美国建国250周年的7月4日，开始为已故最高领袖哈梅内伊举行为期6天的大规模葬礼。哈梅内伊其中3个儿子昨日现身德黑兰大莫萨拉清真寺庭院，在亡父及其他4名罹难亲属灵柩前祈祷悼念。

不过，最高领袖继任者、哈梅内伊次子穆杰塔巴没有现身。56岁的穆杰塔巴自3月8日获任命最高领袖后，尚未公开露面，引发外界揣测其健康状况。知情人士告诉路透社，穆杰塔巴脸部和腿部在美以袭击中遭受严重伤害。

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