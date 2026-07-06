美建国250周年｜华府最盛大烟花难掩对立分裂 特朗普吹嘘「黄金时代的黎明」

美国建国250周年系列庆祝活动在7月4日(周六)「独立日」迎来高潮。华盛顿上演打破世界最大规模纪录的烟花汇演，但盛大璀璨的烟花掩盖不住庆祝活动中呈现的对立与分裂。特朗普当日再度发表充满浓厚党派色彩的演说，并吹嘘现在仅是「 美国黄金时代的黎明」。

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这场本可通过回顾历史来凝聚共识的团结庆典，却成为美国党派斗争和社会撕裂最直观的写照。美国国会曾于10年前成立跨党派组织「美国建国250周年」，负责规划全国和地方庆祝活动。但特朗普第二次任总统后，其政府很快推翻这一决定，宣布「自由250」组织为唯一官方筹备机构，而该组织有浓厚的特朗普阵营色彩。民主党人批评特朗普政府「将国家庆典党派化」。

被批「将国家庆典党派化」

庆祝活动也由于党派因素遭到部分抵制。预定持续半个月的「伟大的美国州博览会」本是庆祝活动的重头戏之一，但已有至少11个州表示不会派官方代表参加，其中绝大多数是民主党人主政的「蓝州」。

《纽约时报》评论，这些州的退出进一步表明，庆祝活动已沦为一场支离破碎的党派闹剧。路透社与Ipsos集团联合进行的最新民调显示，63%的受访者认为，独立250周年庆祝活动「过于政治化」。昆尼皮亚克大学民调显示，61%的受访者认为美国未能践行《独立宣言》中所阐述的理想。

展示六面历史性珍贵国旗

周六晚7时许，在国家广场举行的「向美国致敬」活动因雷电预警不得不清场，特朗普的演讲被推迟至11时15分才开始。 他的演讲持续约40分钟，「旗帜」和「致敬」两个关键词贯穿整场。在他身后，展示六面象征美国历史上数个关键与艰难时刻的珍贵国旗，分别代表着独立、内战、二战、登月等历史时刻 ，当中有覆盖在林肯灵柩上的国旗，也有莱特兄弟首飞时所驾驶飞机上的旗帜。

「从1776年7月4日到2026年7月4日，这是两个伟大的历史时刻。」特朗普说：「我们的国家才正要起飞，因为最好的还在后头。」过往美国总统传统上会利用独立纪念日来团结国家，特朗普这场演说却充满浓厚党派政治色彩，针对民主党左翼再度批评共产主义。

他说：「我们永远都会屹立不摇，我们绝不让国家陷落，我们永远都会是最好的。」他在结尾时感性地说：「这仅仅是美国黄金时代的黎明。」

烟火汇演持续近40分钟

「向美国致敬」活动最后在盛大璀璨的烟花汇演中落幕，整场烟火汇演持续近40分钟。主办单位「自由250」先前指出，预计超过85万个烟火特效从国家广场、西波托马克公园及波托马克河周边的10个地点发射，打造在首都各处都可见的壮观景象。

但环境和医学专家早已警告称，这场旨在打破世界最大规模纪录的烟花表演，将产生高浓度的细颗粒物和烟尘，华盛顿及其周边地区的空气品质将变得「非常不健康」。