南欧山火 | 西葡希腊山火肆虐 法国万人疏散 环法单车赛禁观众观战

南欧地区受到热浪侵袭，极端高温引发大规模山火，吞噬葡萄牙、西班牙、法国及希腊等国超过1.9万公顷的土地。法国西南部由于山火肆虐，上万人被要求疏散，连知名体育赛事环法单车赛（Tour de France）也受到山火影响，宣布禁止观众在赛道旁观战。

极端气候持续肆虐欧洲，南欧各国数百名消防员在周日疲于奔命扑救因热浪再度降临而失控的山火。这波火势已烧毁超过1.9万公顷的土地，面积相当于2个美国纽约曼哈顿。随著部分地区气温预估将飙破摄氏40度，灾情恐将进一步扩大。

环法单车赛第3路段赛事将禁观众观战。美联社

南欧山火肆虐，希腊山火波及了2间工厂，引发有毒浓烟。法新社

在热浪席卷下，南欧山火肆虐。法新社

法国派出飞机协助扑救山火。法新社

法16省发高温警报 部分地区或达41度

新一轮热浪周日亦再袭法国，当地气象部门将全法16个省列入高温橙色警报范围，这些省主要位于西南部和南部地区。

气象部门预测，法国西南部大部分地区气温周一将达到摄氏36至39度，朗格多克-鲁西永地区的多个地方气温更可达40度。巴黎大区等地气温将升至摄氏33至36度。热浪将逐步蔓延至法国大部分地区，在未来数日一些地区的气温可能会达到41度。

与此同时，法国西南部山火肆虐。东比利牛斯山脉上周六（4日）晚发生新的山火，火场面积已达2000公顷。东比利牛斯省方面已要求部分城镇疏散，疏散人数约为上万人。大约700名消防员被派至西南部城市佩皮尼昂附近救火。

环法单车赛罕见「没有观众」

正在进行的2026年环法单车赛也受到山火影响，周一举行的第3路段赛事将采取严格管制。

该路段横跨西班牙与法国边界，法国当局表示，为了安全起见，该路段将禁止观众在赛道旁与终点区聚集，仅允许参赛选手及必要的工作车辆通行，成为罕见「没有观众」的环法赛事。

希腊山火波及2工厂 引发毒烟

希腊北部城市塞萨洛尼基的山火波及了2间工厂，引发有毒浓烟，当局呼吁居民紧闭窗户。

西班牙东北部布拉瓦海岸的火势在2天内烧毁2200公顷土地，消防部门警告，持续攀升的高温将让灭火工作更加艰巨。葡萄牙方面，虽然消防人员已控制北部一处烧毁1.3万公顷山火的8成火势，但高温警报仍未解除。

