美建国250周年｜特朗普被选为「最差」美国人 白人组织游行喊「夺回美国」

最近有一项民调显示，特朗普被选为史上最差美国人，尽管在不少共和党人眼中，他是史上最伟大的美国人。

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民调：林肯为美国史上最伟大人物榜首

这项由民调机构YouGov在建国250周年纪念日前夕进行的民调，旨在评选「最伟大」和「最差」的美国人。特朗普同时出现在两个榜单上，这显示他仍是美国最具争议的人物之一。除特朗普外，奥巴马是唯一同时出现在两个榜单的总统。

特朗普名列史上最差美国人的榜首，共有34%的受访者选择了他，包括64%的民主党人、34%的独立人士和4%的共和党人。该榜单上远随其后的名字依次为已故「富豪淫媒」爱泼斯坦(14%受访者选择)、前民主党总统奥巴马、连环杀手达默、前民主党总统拜登等。

在美国史上最伟大人物榜单中，头5位依次为林肯、华盛顿、马丁路德金、奥巴马、特朗普。8%的受访者选择特朗普。

「爱国者阵线」抵首都

另外，美国庆祝独立250周年当日（7月4日），白人民族主义组织「爱国者阵线」（Patriot Front）数百名蒙面成员当日在华盛顿游行，不时高喊「夺回美国」。该组织当日在社交平台声称约400名成员抵达首都，路透社摄影记者也目击数百名身穿「爱国者阵线」服装的人在华府乘搭地铁。

「爱国者阵线」高喊「夺回美国」。美联社

在多个社交平台流传的影片可见，该组织成员身穿卡其色长裤、蓝色上衣，头戴帽子、白色面罩和太阳眼镜，在鼓手带领下途经国会大厦及联合车站一带。他们高举组织旗帜、邦联旗及不同版本的国旗，不时高喊「夺回美国」，其后乘地铁前往华盛顿东北郊的马里兰州新卡罗尔顿。

华盛顿大都会警察局发言人表示，警方正监察「爱国者阵线」受宪法第一修正案保障的活动。「爱国者阵线」于2017年维珍尼亚州夏洛茨维尔「团结右翼」集会爆发致命暴力事件后成立，由白人至上组织「美国先锋」分裂而来。