法国珠宝博物馆失窃 400万欧罗珍贵首饰被盗

法国东北部下莱茵省的拉利克博物馆（Musée Lalique）惊传失窃案，有20件馆藏珠宝被盗，初步估计损失恐高达400万欧罗（3569万港元）。拉利克博物馆内珍藏超过650件新艺术运动与装饰艺术时期的璀璨珠宝、香水瓶及玻璃工艺杰作。自2025年10月巴黎罗浮宫失窃案后，拉利克博物馆一直受到重点保护，但调查人员认为，现有保安措施仍不足以防范今次盗窃案。

多名蒙面嫌犯逃之夭夭

事发于周日（5日）清晨5时半左右，窃贼在偷窃过程中，一度触发博物馆警报系统，一名最早抵达现场的清洁女工随后报警。警方接报后迅速赶到现场，发现至少6个展示柜被砸毁，内里展品不翼而飞，嫌犯已逃之夭夭。

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馆方收藏多件珠宝。自musee-lalique.com

拉利克博物馆内珍藏超过650件珠宝及玻璃艺术品。法新社

拉利克博物馆于2011年开放。法新社

一名消息人士说：「约20件首饰被盗，损失金额仍在评估中，但可能达到数百万欧元，或接近400万欧罗。」

砸毁6展示柜盗20件首饰

另一名消息人士透露，多名蒙面人撬开一道门，砸碎6个陈列首饰的玻璃展柜。被盗首饰为水晶制品，不含贵重宝石，也无法熔化。

警方正翻查闭路电视画面，进一步排查可疑人士。馆方表示，受今次盗窃事件影响，博物馆未来数日将闭馆，以便在确保安全的情况下安排重新开放。

公开资讯显示，拉利克博物馆于2011年开放，主要收藏法国著名玻璃艺术家兼珠宝设计师拉利克（Rene Lalique）所创作的玻璃艺术、珠宝作品。

馆藏逾650件珠宝艺术品

博物馆展厅面积900平方米，收藏并展出650多件珍贵作品，全面展示拉利克及其继承者的艺术创作历程，涵盖从新艺术运动时期珠宝、装饰艺术时期玻璃作品到当代水晶艺术品。

法国大东部大区主席勒鲁瓦谴责「今次盗窃是对法国文化遗产不可接受的侵犯，遭受侵害的不仅是被盗作品，更是承载我们历史、工艺传统和文化的一处标志性场所」。

而拉利克博物馆所在地温让-叙尔-莫代尔是一座约1500人的小镇，位于斯特拉斯堡西北约60公里。



