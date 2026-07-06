Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜美国前锋巴洛根红牌暂缓执行 被指曾联络FIFA主席 特朗普：伸张正义

即时国际
更新时间：06:46 2026-07-06 HKT
发布时间：06:46 2026-07-06 HKT

国际足协（FIFA）周日（6日）作出罕见决定，暂缓执行美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）的停赛处分，意味他可于周一世界杯16强对阵比利时时上阵。消息指，美国总统特朗普曾致电国际足协主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求覆核有关红牌判决。

FIFA：暂缓执行停赛处分 一年观察期

路透社报道，25岁的巴洛根在美国2：0击败波斯尼亚一战攻入个人今届世界杯第3球，但下半场因踩中对手穆哈雷莫维奇（Tarik Muharemovic）脚踝，经VAR覆核后被直接红牌驱逐。美国主帅普捷天奴（Mauricio Pochettino）赛后批评，该动作根本不应被判红牌。

据知情人士透露，特朗普其后致电恩芬天奴，要求国际足协重新检视有关判决。不过，FIFA并未撤销红牌，而是引用《FIFA纪律守则》第27条，暂缓执行一场停赛处分一年。FIFA声明指，若巴洛根在一年观察期内再犯下性质及严重程度相若的违规，停赛将即时恢复执行，并可另加新处分。

特朗普：FIFA做了正确的事

特朗普其后在Truth Social发文称：「感谢FIFA做了正确的事，纠正了一宗重大不公义。」白宫亦在社交平台X发文庆祝，写上「USA-USA-USA」。

美国队球员表示，他们是在前往操练途中才透过社交媒体得知消息。队长普列锡（Christian Pulisic）说：「起初还以为是假消息，之后确认是真的，大家都觉得是好消息。」

比利时足总感「震惊」

比利时足总（RBFA）则对FIFA决定表示「震惊」，认为有关决定与现行规则存在矛盾，正研究所有可采取的法律行动。

比利时足总指出，《FIFA纪律守则》第66.4条明确规定，球员领红牌后须自动停赛一场，而世界杯赛事规程第10.5条亦列明，无论直接红牌或两黄一红，球员均须自动缺席下一场比赛，质疑FIFA今次决定违反自身规例。

据报，今次亦是世界杯历来极为罕见以暂缓执行停赛方式，让已领红牌球员可于下一场赛事上阵的案例之一。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
20小时前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
13小时前
据悉，沪江维多利亚学校共有9名学生取得满分45分。资料图片
IB放榜2026｜沪江维多利亚圣士提反 状元人数均创历年新高
教育新闻
6小时前
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
8小时前
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
即时中国
7小时前
巴拉圭传奇门将芝拉华特（Jose Luis Chilavert）。法新社
世界杯2026︱巴拉圭传奇门将芝拉华特调侃「法国队是非洲队伍」 法国足协主席谴责
即时国际
12小时前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
9小时前
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星
影视圈
8小时前
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
00:34
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
突发
10小时前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
19小时前