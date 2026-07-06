世界杯2026｜美国前锋巴洛根红牌暂缓执行 被指曾联络FIFA主席 特朗普：伸张正义

国际足协（FIFA）周日（6日）作出罕见决定，暂缓执行美国前锋巴洛根（Folarin Balogun）的停赛处分，意味他可于周一世界杯16强对阵比利时时上阵。消息指，美国总统特朗普曾致电国际足协主席恩芬天奴（Gianni Infantino），要求覆核有关红牌判决。

FIFA：暂缓执行停赛处分 一年观察期

路透社报道，25岁的巴洛根在美国2：0击败波斯尼亚一战攻入个人今届世界杯第3球，但下半场因踩中对手穆哈雷莫维奇（Tarik Muharemovic）脚踝，经VAR覆核后被直接红牌驱逐。美国主帅普捷天奴（Mauricio Pochettino）赛后批评，该动作根本不应被判红牌。

据知情人士透露，特朗普其后致电恩芬天奴，要求国际足协重新检视有关判决。不过，FIFA并未撤销红牌，而是引用《FIFA纪律守则》第27条，暂缓执行一场停赛处分一年。FIFA声明指，若巴洛根在一年观察期内再犯下性质及严重程度相若的违规，停赛将即时恢复执行，并可另加新处分。

特朗普：FIFA做了正确的事

特朗普其后在Truth Social发文称：「感谢FIFA做了正确的事，纠正了一宗重大不公义。」白宫亦在社交平台X发文庆祝，写上「USA-USA-USA」。

美国队球员表示，他们是在前往操练途中才透过社交媒体得知消息。队长普列锡（Christian Pulisic）说：「起初还以为是假消息，之后确认是真的，大家都觉得是好消息。」

比利时足总感「震惊」

比利时足总（RBFA）则对FIFA决定表示「震惊」，认为有关决定与现行规则存在矛盾，正研究所有可采取的法律行动。

比利时足总指出，《FIFA纪律守则》第66.4条明确规定，球员领红牌后须自动停赛一场，而世界杯赛事规程第10.5条亦列明，无论直接红牌或两黄一红，球员均须自动缺席下一场比赛，质疑FIFA今次决定违反自身规例。

据报，今次亦是世界杯历来极为罕见以暂缓执行停赛方式，让已领红牌球员可于下一场赛事上阵的案例之一。