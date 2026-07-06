世界杯2026｜佛得角球队返国获英雄式欢迎 数万人接机 机场职员跪拜致意

非洲国家佛得角（Cape Verde）国家队完成历史性世界杯之旅后返国，周日抵达首都普拉亚（Praia），获数以万计球迷到机场迎接。

球迷：与强队抗衡令人骄傲

球队在世界杯创下队史最佳成绩后回国，机场一带气氛如嘉年华般热闹，支持者敲鼓、跳舞、高呼口号，并挥舞国旗，迎接「蓝鲨」回家。从网上片段可见，一名机场地勤职员在客机抵达机场，向球队乘搭的飞机跪拜致意。

佛得角在世界杯32强与卫冕冠军阿根廷激战至加时，以2：3惜败出局，但仍创下队史最佳成绩，亦是首次晋身世界杯决赛周。门将禾辛拿（Vozinha）表示：「这是与人民共享的伟大时刻。虽然未能走得更远，但我们已尽力，现在要一起庆祝。」

有球迷表示，球队作为世界杯最小参赛国之一，仍能与西班牙、乌拉圭等强队抗衡，令人深感骄傲。

佛得角今次世界杯排名世界第67位，小组赛录得3战和局，包括首战0：0逼和欧洲冠军西班牙。其后面对阿根廷一战，一度两度追平战成2：2，最终在加时阶段惜败。

该场对阿根廷的比赛中，佛得角曾先落后，其后追平1：1，再度失守后由施尼·卢比斯·卡布拉（Sidny Lopes Cabral）射入世界波再度扳平，惟最终因对手头槌折射入网而出局。

主教练：小国能与世界级球队竞争

主教练布比斯塔（Bubista，Pedro Leitão Brito）表示，球队距离互射十二码仅一步之遥，但已创造历史：「我们证明了小国同样可以与世界顶级球队竞争。」文化及体育部长杜阿尔特（António Duarte）则赞扬球队及教练，形容他们「巩固了佛得角作为伟大国家的地位」。

今次回国庆祝亦正值佛得角独立日，当地同时纪念脱离葡萄牙殖民统治51周年。