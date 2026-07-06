Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026｜佛得角球返国获英雄式欢迎 数万人接机 机场职员跪拜致意

即时国际
更新时间：03:58 2026-07-06 HKT
发布时间：03:58 2026-07-06 HKT

非洲国家佛得角（Cape Verde）国家队完成历史性世界杯之旅后返国，周日抵达首都普拉亚（Praia），获数以万计球迷到机场迎接。

球迷：与强队抗衡令人骄傲

球队在世界杯创下队史最佳成绩后回国，机场一带气氛如嘉年华般热闹，支持者敲鼓、跳舞、高呼口号，并挥舞国旗，迎接「蓝鲨」回家。从网上片段可见，一名机场地勤职员在客机抵达机场，向球队乘搭的飞机跪拜致意。

佛得角在世界杯32强与卫冕冠军阿根廷激战至加时，以2：3惜败出局，但仍创下队史最佳成绩，亦是首次晋身世界杯决赛周。门将禾辛拿（Vozinha）表示：「这是与人民共享的伟大时刻。虽然未能走得更远，但我们已尽力，现在要一起庆祝。」

有球迷表示，球队作为世界杯最小参赛国之一，仍能与西班牙、乌拉圭等强队抗衡，令人深感骄傲。

佛得角今次世界杯排名世界第67位，小组赛录得3战和局，包括首战0：0逼和欧洲冠军西班牙。其后面对阿根廷一战，一度两度追平战成2：2，最终在加时阶段惜败。

该场对阿根廷的比赛中，佛得角曾先落后，其后追平1：1，再度失守后由施尼·卢比斯·卡布拉（Sidny Lopes Cabral）射入世界波再度扳平，惟最终因对手头槌折射入网而出局。

主教练：小国能与世界级球队竞争

主教练布比斯塔（Bubista，Pedro Leitão Brito）表示，球队距离互射十二码仅一步之遥，但已创造历史：「我们证明了小国同样可以与世界顶级球队竞争。」文化及体育部长杜阿尔特（António Duarte）则赞扬球队及教练，形容他们「巩固了佛得角作为伟大国家的地位」。

今次回国庆祝亦正值佛得角独立日，当地同时纪念脱离葡萄牙殖民统治51周年。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
19小时前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
12小时前
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
新疆自驾游︱一家三口遇山洪 母子落车遭卷走失踪8天遗体寻获
即时中国
6小时前
大埔公路夺命车祸│死者爱锡家人 身兼数职养家 胞姊：佢系好好嘅弟弟
突发
7小时前
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
00:34
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
突发
9小时前
据悉，沪江维多利亚学校共有9名学生取得满分45分。资料图片
IB放榜2026｜沪江维多利亚圣士提反 状元人数均创历年新高
教育新闻
5小时前
00:58
超强台风巴威︱中央气象台：中心风力达17级 详解对香港影响 周五六「食下沉」新界或高见38°C
社会
15小时前
巴拉圭传奇门将芝拉华特（Jose Luis Chilavert）。法新社
世界杯2026︱巴拉圭传奇门将芝拉华特调侃「法国队是非洲队伍」 法国足协主席谴责
即时国际
11小时前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
7小时前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
17小时前