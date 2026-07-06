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委内瑞拉7.5级地震︱死亡人数增至3342人 中国政府援助首批紧急人道救灾物资启运

即时国际
更新时间：01:36 2026-07-06 HKT
发布时间：01:36 2026-07-06 HKT

委内瑞拉周日（6日）公布地震死伤人数最新数字，死亡人数增至3,342人，另有16,470人受伤，17,345人因灾害流离失所、无家可归。中国政府向委内瑞拉提供的首批紧急人道地震救灾援助物资，7月5日晚间从北京首都国际机场启运。

新华社报道，首批物资重80余吨，主要包括20台发电机、8套净水车、200个消毒机、200套太阳能照明设备、1700余件帐篷和6700余条毛毯等，由1架民航包机运往内瑞拉首都加拉加斯。其余批次物资将陆续运送。

委内瑞拉临时总统罗德里格斯（Delcy Rodríguez）同日在纪念委内瑞拉独立215周年活动上，回应外界批评政府救灾行动迟缓及不足。她强调，政府在地震发生后已即时部署安全部队参与救援，并宣布成立新的军方紧急应变部队，以加强应对紧急事故及自然灾害。

随着伤亡人数持续增加，当地民众对政府救灾效率的不满情绪亦不断升温，不少人批评当局未能及时向灾区提供足够援助及物资。

委内瑞拉6月24日发生7.5级强烈地震，造成严重伤亡及财产损失。地震发生后，中国政府已第一时间向委方提供紧急人道地震救灾现汇援助。

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