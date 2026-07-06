Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

哈梅内伊葬礼｜哈梅内伊三名儿子现身葬礼　穆杰塔巴未露面

即时国际
更新时间：00:47 2026-07-06 HKT
发布时间：00:47 2026-07-06 HKT

伊朗已故最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）的国葬仪式周日（6日）在德黑兰继续举行，其3名儿子穆斯塔法（Mostafa Khamenei）、梅萨姆（Meysam Khamenei）及马苏德（Masoud Khamenei）现身葬礼现场，在父亲及另外4名遇难家属灵柩旁祈祷。不过，最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）则继续未有公开露面。

哈梅内伊儿子灵柩后祈祷

路透社报道，据伊朗国营电视画面显示，灵柩安放于德黑兰伊玛目霍梅尼大礼拜堂（Imam Khomeini Grand Mosalla）广场，3名儿子站在灵柩后方参与祈祷仪式。国葬首日，哈梅内伊及其女儿、女婿、媳妇及14个月大孙女共5副灵柩一同停放于玻璃灵柩内供民众瞻仰。周日再有数以万计民众，包括军人、宗教学生及平民到场悼念，不少人挥舞印有「向美国及以色列复仇」字句的旗帜，亦有人在礼拜堂内集体诵经。

外界关注的穆杰塔巴至今仍未公开露面，官方亦未发布其最新照片。消息人士早前向路透社透露，穆杰塔巴于2月空袭中受伤，面部严重受创，一条或双腿亦受重伤。

一名出席葬礼的年轻女子接受伊朗半官方媒体《塔斯尼姆通讯社》（Tasnim）访问时表示，她一直希望能见到新任最高领袖现身。「直到祈祷开始前最后一刻，我仍不停跟身边的人说，希望他本人能来，那是我们唯一的愿望。」

伊朗总统及国会议长出席葬礼

周日出席仪式的还包括伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）及国会议长卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf）。画面可见，马苏德在诵读悼词期间一度落泪，并以象征支持巴勒斯坦及伊朗革命精神的巴勒斯坦头巾（Keffiyeh）拭泪。

伊朗地铁公司表示，自周六晚至周日早上，已有约700万人次乘搭地铁前往市中心参与悼念活动。官方未来数日将继续举行大型送葬仪式，周一在德黑兰举行大型送别活动后，灵柩将依次送往伊朗库姆（Qom）、伊拉克纳杰夫（Najaf）及卡尔巴拉（Karbala），最后于周四返回马什哈德（Mashhad）安葬。官方预计未来数日将有数百万人参与送葬，并将提供交通、食宿等安排。

哈梅内伊与多名家属于今年2月28日美国及以色列对伊朗发动空袭时身亡。其后双方爆发战争，历时数月，最终达成脆弱停火协议。伊朗政府目前正举行为期一周的大规模国葬活动，除德黑兰外，灵柩亦将送往伊拉克多个什叶派圣城，以及伊朗东北部圣城马什哈德安葬。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
14小时前
00:58
超强台风巴威︱中央气象台：中心风力达17级 详解对香港影响 周五六「食下沉」新界或高见38°C
社会
11小时前
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
00:34
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
突发
4小时前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
7小时前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
3小时前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
13小时前
巴拉圭传奇门将芝拉华特（Jose Luis Chilavert）。法新社
世界杯2026︱巴拉圭传奇门将芝拉华特调侃「法国队是非洲队伍」 法国足协主席谴责
即时国际
6小时前
中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑
中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑
影视圈
5小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
2026-07-04 15:06 HKT
姚明16岁女儿近照高过爸爸肩膊目测身高逾2米 篮球名将近年暴胀至200公斤健康惹忧心
姚明16岁女儿近照高过爸爸肩膊目测身高逾2米 篮球名将近年暴胀至200公斤健康惹忧心
影视圈
8小时前