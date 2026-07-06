Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国佛州男子海滩游泳遭雷电击毙　3人受伤　目击者：如原子弹爆炸

即时国际
更新时间：00:16 2026-07-06 HKT
发布时间：00:16 2026-07-06 HKT

美国佛罗里达州迈尔斯堡海滩（Fort Myers Beach）周五下午发生雷击事故，一名男子在海中遭闪电直接击中身亡，另有3人受伤送院。目击者形容事发一刻犹如「原子弹爆炸」，场面极度惊悚。

雷击后儿童跑回度假村 现场陷入混乱

事发于当地下午约3时，当时一批泳客正在泳海滩游泳期间遭到雷击，其中一名男子被雷电直接击中后当场死亡，另外3名在附近海域涉水的人亦受伤，并被送往附近医院治理。当局表示，3名伤者情况稳定。

一名女目击者忆述，闪电击中一刻非常刺眼，声响巨大，「像原子弹爆炸一样」。有目击者称，自己当时看到强光，随后见到海面被雷电击中，甚至「像被劈成两半」。事发后，海滩上有儿童慌忙跑回度假村，并高声呼叫，现场一度陷入混乱。

她表示，男死者疑与家人同住在当地度假村，对事件感到十分难过。她说，白天曾见过死者的孩子，事发后不少人情绪激动，令她难以释怀，「原本应该是一次美好的海滩假期，现在一切都变了。」

男子获救起后曾施行心肺复苏 惟最终不治

当地消防及执法部门表示，遭直接击中的男子被救起后曾尝试施行心肺复苏，但救援人员到场时已证实不治。警方其后指出，死者及同行人士原本正前往佛州另一城市，途中停留海滩休息，目前仍未正式确认死者身份，亦未知他是否佛州居民或外地游客。

当局提醒，佛州及美国东岸部分地区在独立日假期期间仍可能出现雷暴天气，民众在户外活动前应密切留意天气警报，若附近有闪电，应立即离开水中并寻找安全地方暂避。警方表示，除事故现场被封锁调查外，其余海滩范围事后仍维持开放。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
14小时前
00:58
超强台风巴威︱中央气象台：中心风力达17级 详解对香港影响 周五六「食下沉」新界或高见38°C
社会
11小时前
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
00:34
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
突发
4小时前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
7小时前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
3小时前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
13小时前
巴拉圭传奇门将芝拉华特（Jose Luis Chilavert）。法新社
世界杯2026︱巴拉圭传奇门将芝拉华特调侃「法国队是非洲队伍」 法国足协主席谴责
即时国际
6小时前
中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑
中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑
影视圈
5小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
2026-07-04 15:06 HKT
姚明16岁女儿近照高过爸爸肩膊目测身高逾2米 篮球名将近年暴胀至200公斤健康惹忧心
姚明16岁女儿近照高过爸爸肩膊目测身高逾2米 篮球名将近年暴胀至200公斤健康惹忧心
影视圈
8小时前