美国佛州男子海滩游泳遭雷电击毙　3人受伤　目击者：如原子弹爆炸

美国佛罗里达州迈尔斯堡海滩（Fort Myers Beach）周五下午发生雷击事故，一名男子在海中遭闪电直接击中身亡，另有3人受伤送院。目击者形容事发一刻犹如「原子弹爆炸」，场面极度惊悚。

雷击后儿童跑回度假村 现场陷入混乱

事发于当地下午约3时，当时一批泳客正在泳海滩游泳期间遭到雷击，其中一名男子被雷电直接击中后当场死亡，另外3名在附近海域涉水的人亦受伤，并被送往附近医院治理。当局表示，3名伤者情况稳定。

一名女目击者忆述，闪电击中一刻非常刺眼，声响巨大，「像原子弹爆炸一样」。有目击者称，自己当时看到强光，随后见到海面被雷电击中，甚至「像被劈成两半」。事发后，海滩上有儿童慌忙跑回度假村，并高声呼叫，现场一度陷入混乱。

她表示，男死者疑与家人同住在当地度假村，对事件感到十分难过。她说，白天曾见过死者的孩子，事发后不少人情绪激动，令她难以释怀，「原本应该是一次美好的海滩假期，现在一切都变了。」

男子获救起后曾施行心肺复苏 惟最终不治

当地消防及执法部门表示，遭直接击中的男子被救起后曾尝试施行心肺复苏，但救援人员到场时已证实不治。警方其后指出，死者及同行人士原本正前往佛州另一城市，途中停留海滩休息，目前仍未正式确认死者身份，亦未知他是否佛州居民或外地游客。

当局提醒，佛州及美国东岸部分地区在独立日假期期间仍可能出现雷暴天气，民众在户外活动前应密切留意天气警报，若附近有闪电，应立即离开水中并寻找安全地方暂避。警方表示，除事故现场被封锁调查外，其余海滩范围事后仍维持开放。