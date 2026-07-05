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H5N1︱澳洲新南威尔士海燕病毒呈阳性 该国累计六宗个案

即时国际
更新时间：20:30 2026-07-05 HKT
发布时间：20:30 2026-07-05 HKT

澳洲新南威尔士州（New South Wales）确认发现一宗H5N1高致病性禽流感病例。这使该州成为继维多利亚州和西澳洲之后，澳洲第三个报告相关病例的州份。

《路透社》报道，澳洲当局于星期六（4日）晚间指出，目前全国已在三个州累计确诊六宗感染病例。最新的一宗病例是在新州海滨小镇霍克斯内斯特（Hawks Nest）附近，于一只野生的巨型海燕身上检测出该高度致病性病毒。

相关新闻：禽流感｜西澳发现第2宗野鸟感染H5N1 养殖场防疫封锁

新州农业部长莫里亚蒂（Tara Moriarty）发表声明证实：「这是新南威尔士州首次确认检测到H5病毒。」不过她强调，目前「并无证据显示病毒已在当地的野生动物群体中广泛传播，且在新州的商业家禽、圈养鸟类或其他鸟类中均未发现H5禽流感病例」。

莫里亚蒂亦指出「当地的鸡肉和鸡蛋供应完全未受影响，市民可如常放心购买相关副食品」。她补充表示，州政府已即时启动应急预案，包括全面加强疫情监测行动，并增派专业人手支援相关家禽产业。

相关新闻：澳洲首宗H5N1禽流感个案 西澳发现染病贼鸥

自禽流感病毒传入澳洲以来，当局已显著提升对野生动物及家畜的监测与检测力度。澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）亦承诺，联邦政府将竭尽所能，采取一切必要措施遏制病毒的进一步传播。尽管在过去数年中，H5病毒株已导致全球数以亿计的禽类被扑杀，并严重扰乱了食品供应链及推高民生价格，但目前人类感染该病毒的病例仍属极为罕见。

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