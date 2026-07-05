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世界杯2026︱巴拉圭传奇门将芝拉华特调侃「法国队是非洲队伍」 法国足协主席谴责

即时国际
更新时间：18:10 2026-07-05 HKT
发布时间：18:10 2026-07-05 HKT

2026年美加墨世界杯十六强赛事中，法国队以1：0击败巴拉圭成功晋级八强。然而，赛场外却引发了一场激烈争议。巴拉圭传奇门将芝拉华特（Jose Luis Chilavert）于赛前在社交平台发表针对法国队的言论，遭到法国足协主席迪亚洛（Philippe Diallo）公开强烈谴责。

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事件的导火线源于法国1998年世界杯冠军成员、现任球评家杜加里（Christophe Dugarry）在赛前的评论。他当时断言法国队将能轻松取胜，并批评巴拉圭队的战术只剩下防守。

芝拉华特随后在社交媒体上发文反击称：「你说得没错。1998年我们面对的是法国队，而现在巴拉圭即将面对的，却是一支来自非洲的球队。」

法国队核心球员拥非洲血统

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法国足协主席迪亚洛随即透过社交平台发表声明予以严厉谴责。他指出，芝拉华特的言论带有明显的种族歧视意味，严重伤害足球运动一直以来所追求的尊重、团结与多元价值。迪亚洛更直言，芝拉华特过去或许曾是一位伟大的门将，但如今却因这番不当言论令其个人名声蒙上阴影。

事实上，法国队近年来的阵容向来具备多元的文化与种族背景。包括队长麦巴比（Kylian Mbappe）、奥士文尼·迪比利（Ousmane Dembele）及米高·奥利斯（Michael Olise）等多名核心球员，均拥有非洲血统，但他们皆选择代表法国国家队披甲上阵。

值得一提的是，在1998年世界杯的十六强赛事中，正是由芝拉华特把守巴拉圭的大门。法国队最终凭借加时赛的「黄金入球」，以1：0险胜巴拉圭晋级。
 

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