埃及考古大发现 2000年古墓与拜占庭古城出土

埃及观光与文物部宣布，考古学家近日在地中海沿岸成功挖掘出一批距今将近二千年的古墓，并在西部沙漠中发现了一座拜占庭时期（Byzantine period）的古城遗址。

《法新社》报道，埃及观光与文物部在声明中指出，这项重大的沿海考古发现位于亚历山大港（Alexandria）以西约一百公里的马里纳阿拉敏（Marina El-Alamein）。考古团队在近期的挖掘工作中，共发现18座希腊罗马时期的古墓。

于马里纳阿拉敏遗址中出土的文物。美联社

考古学家在地中海沿岸的马里纳阿拉敏发现18座希腊罗马时期古墓。美联社

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考古人员指出，部分墓室至今仍保留著原始的石制封门石板。此外，现场还掘出一具长约2.5米的花岗岩石棺，其棺盖依旧完整无缺，显示这些坟墓已被完好封存了将近2000年。在墓室内部，考古学家发现了人类遗骸，其身旁散落著陶器、双耳瓶以及其他精美的陪葬品。



其中最引人注目的，是考古人员在几具骸骨中发现24件黄金陪葬品，这种丧葬习俗与古埃及人对来世的信仰密切相关。

该遗址被认为对应于古城莱卡斯皮斯（Leukaspis），这是一座曾于希腊化时期至拜占庭时期之间蓬勃发展的地中海港口城市。埃及观光与文物部表示，这项最新发现使马里纳阿拉敏已知墓葬总数增加至44座。该遗址最早于1986年在一次工程施工期间被意外发现。