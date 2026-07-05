美国250周年国庆烟花汇演 布鲁克林大桥大火

美国于当地时间周六（4日）举行国庆250周年庆典，惟纽约著名地标布鲁克林大桥（Brooklyn Bridge）在当晚举行国庆烟花汇演期间，意外引发火警。大桥桥面一度火光熊熊并冒出大量浓烟，幸得消防部门迅速赶抵现场扑救，火势被即时控制，事件中未造成任何人员伤亡。

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网上疯传现场影片显示，当烟花在夜空中持续绽放之际，大桥路面的部分区域却突然起火，浓烟不断向半空窜升。当地媒体报道，在烟花表演期间，桥面至少有四处地点同时起火。

报道指出，大批消防人员在接报后迅速赶赴现场，并在极短时间内成功将火势完全扑灭。鉴于大桥早因是次烟花汇演而提前实施封闭，火警并未造成任何游客或工作人员受伤。当局目前正对起火的具体原因展开进一步调查。