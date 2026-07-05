美国250周年国庆 教宗良十四世暗批特朗普移民政策

适逢美国建国250周年国庆（4日），教宗良十四世（Pope Leo XIV）透过梵蒂冈发表贺词，在向美国致意之余，亦借移民议题，婉转对美国总统特朗普的强硬移民政策作出警示，呼吁美国人民须以「同情心」对待移民。

《新闻周刊》报道，原籍美国芝加哥的良十四世在贺词中指出，美国建国250周年不仅是为了庆祝国家走过的非凡历程，更是当代美国人反思对彼此及后代所肩负责任的重要时刻。

他特别强调，捍卫生命意指「欢迎、保护并协助移民」，因为移民的希望、牺牲与贡献，自美国建国之初便早已深深烙印在国家历史中。尽管贺词中并未直接指名道姓，但外界普遍解读，教宗此番言论正是针对特朗普近年推行之强硬移民措施的婉转批评与规劝。