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金正恩视察新驱逐舰「姜健号」 要求两个月内移交服役

即时国际
更新时间：11:17 2026-07-05 HKT
发布时间：11:03 2026-07-05 HKT

朝鲜半岛紧张局势持续升温，平壤方面再度高调展示海军核心战略威慑力。朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩于刚过去的周五（3日），亲自视察了朝鲜（北韩）海军新一代驱逐舰「姜健号」的武器系统性能评估试验，并在现场亲自督导战略巡航导弹的试射。

金正恩对该舰展现的「朝鲜式」先进海军战斗系统给予极高评价，并严厉下达军令，要求「姜健号」在完成所有试验程序后，必须于两个月内正式移交海军服役，全速提升军队的战争执行能力。

7月3日，北韩领导人金正恩在北韩境内某处秘密地点对新建的「姜健号」驱逐舰的作战系统进行评估，包括试射一枚战略巡航导弹。 路透社/朝中社
7月3日，北韩领导人金正恩在北韩境内某处秘密地点对新建的「姜健号」驱逐舰的作战系统进行评估，包括试射一枚战略巡航导弹。 路透社/朝中社

亲临海军基地视察

据朝中社报道，金正恩于周五亲临试验现场，深入视察了「姜健号」驱逐舰各项主要武器系统的性能测试。期间，该舰进行了战略巡航导弹的实弹试射，并同步测试了舰炮、自动机关枪及电子战等多项核心攻防战斗系统。

金正恩在现场表示，「姜健号」上搭载的反舰、反潜、防空武器系统以及战略攻击武器系统，其战斗威力和可信度「正经过负责任的验证」。他强调，鉴于近期朝鲜在武器系统开发上的惊人动向，这款全新战舰的诞生，充分证实了朝鲜式海军战斗系统的巨大发展潜力，将为彻底改变朝军的战略行动准备态势提供极大的可能性。

相关新闻：金正恩携女儿视察驱逐舰试航 强调迅速加强海军力量

金正恩：以更鲜明行动展示「绝对实力」

视察期间，金正恩再次提出了朝军海军改革的战略蓝图，要求将海军舰队基地，全面升格为具备现代化防御与协调能力的海军指挥中心。

面对日渐复杂的外交与军事围堵，金正恩重申，朝鲜必须持续大力推进、维持并不断升级战争遏制力与战争执行能力。他强调，朝鲜将会以「更鲜明的实际行动」，向国际社会证明其坚决要拥有「绝对实力」的强大政治意志与决心。为此，金正恩要求相关军工部门必须争分夺秒，在「姜健号」完成后续测试后，于两个月内立即交付海军列装服役，使其尽快形成即时战斗力。

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