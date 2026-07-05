美建国250周年｜特朗普发表独立日演说「美国永远第一」 雷暴延后两小时重新登台

美国迎来建国250周年的历史性里程碑，首都华盛顿却上演了一幕天灾与政治角力。据美联社报道，在国家广场（National Mall）因强烈雷暴紧急疏散群众近两小时后，美国总统特朗普（Donald Trump）于当地时间周六（4日）晚顺利登台，发表独立纪念日演说。特朗普在致词中将爱国主义与其强烈的个人政治色彩相融合，形容建国250年是「有史以来最欢乐、最辉煌的里程碑之一」。他强调，美国将永远领先，绝不会让国家衰落。

特朗普向二战老兵致敬兼开「连任」玩笑

据美联社报道，在经历了傍晚的剧烈暴风雨及紧急疏散后，国家广场在雨过天晴后重新开放。特朗普登台后，首先向在场的退伍军人致敬，包括多位二战老兵及越战时期首批领导特种部队的非裔军官。演说舞台背景更挂上了多面象征美国历史转折点的传奇国旗，包括林肯总统灵柩上的覆盖国旗，以及莱特兄弟首飞飞机上携带的国旗，爱国气氛浓厚。

尽管特朗普在致词中大赞二战的「最伟大世代」，并高呼「美国永远第一、永不倒下」，但他亦不忘在台上发挥其标志性幽默，甚至开玩笑称自己将会寻求「第三个总统任期（无限连任）」，令现场支持者疯狂喝彩。

相关新闻：美国建国250周年｜特朗普收400颗钻石巨型金戒 安特卫普业界感谢砍关税

国庆演说变政见宣传

然而，这场演说很快偏离了传统的团结主题。特朗普在台上公开为其极具争议的选举法案「SAVE America Act」进行游说，并重申对宪法第二修正案（拥枪权）的坚定支持，更再次高调谴责共产主义。分析指出，随著11月中期选举逼近，这类意识形态攻击已成为其核心竞选讯息。

值得关注的是，这场建国250周年庆典的组织架构已被彻底「特朗普化」。大会摒弃了十年前由国会成立跨党派筹备组织，改由与白宫高度一致的团队操办。登场的暖场歌手亦是其标志性集会的御用班底（如Lee Greenwood）。

相关新闻：美建国250周年｜热浪肆虐华府38.9°C破百年纪录 多项庆典活动取消

纽约巨型古帆船巡游复刻经典

除了华府的雷雨折腾，全美多地在国庆周末均遭到破纪录热浪与恶劣天气袭击。费城、波士顿等多地庆典因暴雨被迫调整或取消。

不过，纽约的庆祝活动依然震撼，数十艘巨大的复古白帆船在自由女神像周边及哈德逊河进行盛大巡游，重现1976年建国双百年的经典盛况，美军「蓝天使」特技飞行队与法国空军亦在上空拉出红白蓝三色烟雾，为这场复杂而狂热的250周年生日献礼。