Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美建国250周年｜特朗普发表独立日演说「美国永远第一」 雷暴延后两小时重新登台

即时国际
更新时间：13:36 2026-07-05 HKT
发布时间：13:36 2026-07-05 HKT

美国迎来建国250周年的历史性里程碑，首都华盛顿却上演了一幕天灾与政治角力。据美联社报道，在国家广场（National Mall）因强烈雷暴紧急疏散群众近两小时后，美国总统特朗普（Donald Trump）于当地时间周六（4日）晚顺利登台，发表独立纪念日演说。特朗普在致词中将爱国主义与其强烈的个人政治色彩相融合，形容建国250年是「有史以来最欢乐、最辉煌的里程碑之一」。他强调，美国将永远领先，绝不会让国家衰落。

特朗普向二战老兵致敬兼开「连任」玩笑

据美联社报道，在经历了傍晚的剧烈暴风雨及紧急疏散后，国家广场在雨过天晴后重新开放。特朗普登台后，首先向在场的退伍军人致敬，包括多位二战老兵及越战时期首批领导特种部队的非裔军官。演说舞台背景更挂上了多面象征美国历史转折点的传奇国旗，包括林肯总统灵柩上的覆盖国旗，以及莱特兄弟首飞飞机上携带的国旗，爱国气氛浓厚。

尽管特朗普在致词中大赞二战的「最伟大世代」，并高呼「美国永远第一、永不倒下」，但他亦不忘在台上发挥其标志性幽默，甚至开玩笑称自己将会寻求「第三个总统任期（无限连任）」，令现场支持者疯狂喝彩。

相关新闻：美国建国250周年｜特朗普收400颗钻石巨型金戒 安特卫普业界感谢砍关税

国庆演说变政见宣传

然而，这场演说很快偏离了传统的团结主题。特朗普在台上公开为其极具争议的选举法案「SAVE America Act」进行游说，并重申对宪法第二修正案（拥枪权）的坚定支持，更再次高调谴责共产主义。分析指出，随著11月中期选举逼近，这类意识形态攻击已成为其核心竞选讯息。

值得关注的是，这场建国250周年庆典的组织架构已被彻底「特朗普化」。大会摒弃了十年前由国会成立跨党派筹备组织，改由与白宫高度一致的团队操办。登场的暖场歌手亦是其标志性集会的御用班底（如Lee Greenwood）。

相关新闻：美建国250周年｜热浪肆虐华府38.9°C破百年纪录 多项庆典活动取消

纽约巨型古帆船巡游复刻经典

除了华府的雷雨折腾，全美多地在国庆周末均遭到破纪录热浪与恶劣天气袭击。费城、波士顿等多地庆典因暴雨被迫调整或取消。

不过，纽约的庆祝活动依然震撼，数十艘巨大的复古白帆船在自由女神像周边及哈德逊河进行盛大巡游，重现1976年建国双百年的经典盛况，美军「蓝天使」特技飞行队与法国空军亦在上空拉出红白蓝三色烟雾，为这场复杂而狂热的250周年生日献礼。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
4小时前
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
外佣帮4岁仔冲凉突变神速 港妈揭「暗黑交易」气炸：竟教避开天眼做这事⋯⋯｜Juicy叮
时事热话
22小时前
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
社会
2小时前
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
00:53
霍震寰太太陈琪琪激罕现身 昔日邵氏美人曾舍命救子致重伤 撑拐杖出入无损优雅阔太气质
影视圈
5小时前
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
生活百科
22小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
23小时前
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
博物馆通行证2026年最新优惠！长者$25全年免费参观景点 额外享16大主题乐园/餐厅优惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
乱换「美容花洒头」随时爆炸 专家拆解水温飙至70度原因 消委会警告4类要小心
家居装修
8小时前
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
影视圈
4小时前
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士贴身闻发搭膊骚扰 身处酒楼身体蜷缩头耷耷 网民心疼：70岁承受咁嘅嘢
影视圈
22小时前