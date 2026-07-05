美建国250周年｜华府庆典因剧烈雷雨暂停 特朗普重申将发表独立日演说

美国迎来建国250周年的历史性独立纪念日，然而首都华盛顿特区的「向美国致敬（Salute to America）」重头戏庆典，却接连遭遇极端天灾侵袭！当地时间7月4日，华府下午先是录得体感温度高达摄氏41.7度的致命热浪，逼停国庆大游行；到了傍晚，强烈雷暴与暴风雨更是突然逼近。基于闪电已逼近至5公里（3英里）的安全红线，美国特勤局（Secret Service）与警方紧急下令强制疏散聚集在国家广场（National Mall）的数万名群众与媒体，迫使活动在中途被迫中断。现场一度陷入混乱，更有大批拒绝撤离的特朗普支持者企图硬闯安检，场面极度紧张。不过，总统特朗普在社交平台重申，无论如何都会发表独立日演说。

一度紧急撤离群众

今年适逢美国建国250周年，全美各地均举行了盛大的庆祝活动。在华府国家广场，美军下午排出了极其震撼的阵容，包括阿帕契直升机、F-18F「超级大黄蜂」战机及F-35C隐形战机等轮番低空飞越首都上空。然而到了傍晚，天空突然乌云密布，刮起阵阵强风并伴随频密的闪电。

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美国国家气象局随即对华盛顿特区发布严重雷暴特报。执法人员随即叫停会场的安检作业，主办单位亦透过广播发出紧急撤离令：「为了您的安全，请所有来宾立即撤离！」要求现场数万民众与媒体即时前往附近的史密森尼博物馆及联邦政府大楼内避难。

支持者高喊口号拒走警方强制驱离

不过，突如其来的撤离命令导致现场一度陷入混乱。部分情绪高涨的群众误以为活动已经恢复，竟集体冲向安检入口，高呼特朗普的名字及「冲啊！」。

当时，两架美军B-2幽灵战略轰炸机正好从广场低空飞过，舞台附近仍有超过100名特朗普的忠实支持者拒绝离开，情绪激昂地在雷雨中高喊「美国！美国！美国！」。

特勤局人员及警方见状随即吹响哨音，强硬警告「雷电已逼近安全范围，必须强制疏散」，并排成人墙、手持手电筒照射人群进行强制驱离，一辆维安车辆亦在现场引导群众朝出口移动，气氛一度极度紧绷。

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总统演说与烟火秀大延误

主办单位随后澄清，活动并非宣布取消，而是在恶劣天气下暂时中断，待天气好转及安全评估通过后将会继续进行。美国总统特朗普原定于当晚发表的建国250周年国家纪念演说，以及原定在晚上10时30分压轴登场的烟火秀，均因这场突如其来的雷暴大受阻延。

特朗普在社交平台重申，无论如何都会发表独立日演说，指不会让一场小雨阻止他们庆祝独立250周年。

气象部门指出，目前美国东部大片地区正同时笼罩在热浪与强对流天气的双重阴霾中，全美有高达1.6亿人正处于极端天气警报范围之内，多个省州的国庆传统烤肉与街区派对均被天气彻底打乱。