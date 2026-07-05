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美俄元首通话85分钟 普京称愿政治解决俄乌冲突邀特朗普访问

即时国际
更新时间：09:07 2026-07-05 HKT
发布时间：09:07 2026-07-05 HKT

俄罗斯总统普京与美国总统特朗普4日通话85分钟，重申倾向于通过政治外交手段解决乌克兰问题，同时他强调必须考虑到俄方的原则立场。普京又邀请特朗普到俄国访问。

特朗普重申尽快停止军事行动

据新华社报道，俄罗斯总统助理乌沙科夫5日表示，应美方要求，普京与特朗普通话。通话中，普京向特朗普通报俄乌冲突的战场情况，表示俄军正发起进攻。

乌沙科夫说，特朗普在电话交谈中重申将促成尽快停止军事行动，寻求俄乌危机的和平解决之道。特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳将继续开展调解并在合适时候到访莫斯科。

据乌沙科夫介绍，关于伊朗局势，普京在通话中表示，希望美伊在双方谅解备忘录基础上进行的谈判处理程序，能够在关键问题上找到彼此都能接受的长期解决方案，并表示愿为实现地区局势缓和稳定提供切实帮助。特朗普对俄方立场和建设性建议表示感谢。

报道指，通话中普京邀请特朗普到俄罗斯访问。

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