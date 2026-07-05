内塔尼亚胡或下周访白宫 特朗普：「他知道谁是大佬」

美国《Axios》报道，美国总统特朗普表示，以色列总理内塔尼亚胡已要求与他在白宫会面，时间最快可能在下周，即特朗普结束北约峰会行程返美后成事。不过，以方官员表示，基于特朗普将出席7月7日至8日在土耳其举行的北约峰会，会面未必可于下周成行，较大机会安排在其后一周。

特朗普：与内塔尼亚胡关系良好

特朗普在电话访问中表示，自己与内塔尼亚胡关系良好，并称「他知道谁是大佬」。若会面落实，将是两人自今年2月在美国白宫战情室会面以来首次正式会晤。当时，内塔尼亚胡曾向特朗普提出对伊朗发动联合战事的计划。

以色列总理办公室表示，内塔尼亚胡周五曾致电特朗普，祝贺美国独立250周年，双方并同意不久后在美国会面。办公室又称，内塔尼亚胡在通话中强调，美国是全球自由的保证者，以方非常重视两国之间的密切关系。

报道又指，特朗普团队近月来对内塔尼亚胡的观感转趋复杂，部分幕僚对他愈来愈不信任。路透社

美官员：内塔尼亚胡作出多项错判

报道又指，特朗普团队近月来对内塔尼亚胡的观感转趋复杂，部分幕僚对他愈来愈不信任。一名美国官员更表示，不少特朗普身边人士认为，内塔尼亚胡在多项判断上「都错了」。

报道称，特朗普上月亦曾在电话中就以色列扩大黎巴嫩战事向内塔尼亚胡发火，批评他「疯狂」并认为对方不知感激。这些分歧进一步扩大了共和党内部就以色列问题出现的裂痕。

惊讶伊朗人葬礼上落泪 质疑做戏

在中东局势方面，特朗普告诉《Axios》，他正关注前伊朗最高领袖哈梅内伊的葬礼。特朗普声称伊朗方面「急切想达成协议」，而双方已同意在哈梅内伊葬礼结束前暂停谈判及交火。

特朗普表示，惊讶地看到有伊朗人在葬礼上落泪，并质疑是否「假眼泪」。路透社

特朗普又说，自己惊讶地看到有伊朗人在葬礼上落泪，并质疑是否「假眼泪」。