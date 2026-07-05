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万斯批英国长期被领导层辜负 冀下任首相带来结构性改革

即时国际
更新时间：07:23 2026-07-05 HKT
发布时间：07:23 2026-07-05 HKT

美国副总统万斯（JD Vance）接受《星期日泰晤士报》专访时表示，英国「长期被其领导层辜负」，并希望英国下一任首相能带来选民期待的结构性改变。

望下任首相让英国重回正轨

万斯指，英国近年频繁更换政府，反映出英国政治存在更深层问题。他说：「我看到的是，过去几年有6位首相。这对我来说，意味着英国政治有些地方出了严重问题，而民众正强烈要求重大结构改革。」万斯表示，希望贝安德（Andy Burnham），或者其他任何人，都能让英国重回正轨。

英国首相施纪贤（Keir Starmer）上月宣布将在执政两年后下台，令英国在10年内将迎来第7位首相，工党议员贝安德被普遍视为接任热门人选。

工党议员贝安德被普遍视为接任热门人选。路透社
工党议员贝安德被普遍视为接任热门人选。路透社
英国首相施纪贤上月宣布将在执政两年后下台。路透社
英国首相施纪贤上月宣布将在执政两年后下台。路透社
万斯形容英国是「令人惊叹的国家」，并称赞英国人民「在美国之外是世界上最优秀的人」。路透社
万斯形容英国是「令人惊叹的国家」，并称赞英国人民「在美国之外是世界上最优秀的人」。路透社

万斯在访问中表示，他对伯纳姆了解不多，但强调无论谁成为首相，美国都会与英国继续合作。他说：「无论谁成为首相，我们都会与他们合作，并尽可能取得最好的合作成果。」

赞英国人民是美国之外最优秀的人

谈及英美关系，万斯形容英国是「令人惊叹的国家」，并称赞英国人民「在美国之外是世界上最优秀的人」。他表示，虽然美国与施纪贤政府之间在伊朗、加沙及乌克兰等议题上存在分歧，但双方仍维持「特殊关系」，并在贸易与投资方面持续合作。

美国前总统特朗普早前亦对施纪贤辞职作出评论，形容他是「好人」及「某种程度上的朋友」，但同时批评其在移民及能源政策上表现不佳。特朗普亦提到，若贝安德成为下任首相，英国可能不会支持扩大北海石油及天然气开发，而这正是他过去曾向施纪贤提出的政策方向。

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