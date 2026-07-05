哈梅内伊葬礼｜纽时：安全部门忧遭以色列暗杀　拒绝穆杰塔巴出席父亲葬礼

《纽约时报》引述多名伊朗消息人士报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）原希望出席已故父亲、前最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）7月9日在马什哈德（Mashhad）举行的下葬仪式，并亲自主持安葬仪式，但因安全部门担心以色列趁机发动暗杀，或借此追踪其藏身地点，因此拒绝有关请求。

穆杰塔巴缺席妻子追悼仪式

报道引述两名伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）成员及一名参与筹办葬礼的人士指出，安全部门认为，穆杰塔巴一旦公开露面，可能成为以色列袭击目标，因此不批准他出席葬礼。

穆杰塔巴自今年2月28日美国与以色列对伊朗发动空袭后一直未有公开露面。当时，其父亲哈梅内伊、妻子及儿子在首轮空袭中身亡，而穆杰塔巴本人亦在袭击中受伤。《纽约时报》指出，他周三亦未有出席妻子的德黑兰追悼仪式。报道引述四名伊朗高级官员称，穆杰塔巴持续缺席公开活动，已引发外界对其执政稳定性的忧虑。

报道指，据称由穆杰塔巴发出的书面声明表明支持与美国谈判，但伊朗强硬保守派要求，在穆杰塔巴亲自公开露面或发表录音讲话前，不应继续外交谈判。部分强硬派更要求起诉，甚至处决主张与美国谈判的官员。

葬礼后将作出的多项高层任命

报道指出，目前伊朗保守派内部的强硬派与务实派正争相宣称获穆杰塔巴支持。其中，以总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）及国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）为代表的务实派，目前占据上风，并成功说服穆杰塔巴支持与美国恢复谈判，以纾缓伊朗经济困境。消息人士认为，穆杰塔巴在葬礼后将作出的多项高层人事任命，将反映他最终倾向支持哪一派政治势力。

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美国及以色列早前以打击伊朗弹道导弹及核计划为由对伊朗发动军事行动，双方其后于4月8日停火，并根据上月签署的谅解备忘录（MOU）展开和平谈判。以色列并非谈判一方，并一直批评有关协议未有迫使伊朗在核计划上作出实质让步。

料逾1500万人出席国葬

伊朗官员预计将有1,500万至2,000万人送别哈梅内伊，规模有望成为伊朗历来最大规模国葬。根据官方公布的安排，7月4日在德黑兰举行公众悼念及送别活动，7月7日在什叶派圣城库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式；应伊拉克各界要求，7月8日将分别在伊拉克什叶派圣城纳杰夫及卡尔巴拉举行送葬仪式；7月9日则在伊朗东北部圣城马什哈德举行安葬仪式。

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马什哈德是哈梅内伊的出生地，而由于伊拉克约有一半人口属什叶派，与伊朗一直保持密切宗教联系，因此部分送葬仪式安排在伊拉克举行。