俄乌大规模互袭 乌军空袭圣彼得堡油库 俄方称控制多个居民点

俄罗斯与乌克兰近日再度互相发动大规模攻击，双方均称对方能源、军事及后勤设施成为打击目标。乌克兰周五至周六出动数百架无人机，攻击俄罗斯北部城市圣彼得堡及周边地区；俄方则宣称在乌克兰东部及哈尔科夫州控制更多居民点，俄乌战事持续升温。

俄：攻击涉近500远程无人机

乌克兰无人机周六击中圣彼得堡一处石油码头，网上流传片段显示港口一带冒出大量浓烟。乌克兰总统泽连斯基表示，乌军成功打击圣彼得堡港口的石油基础设施，以及喀琅施塔得（Kronstadt）海军基地周边军事目标，形容这些行动属乌方针对俄罗斯的「远程制裁」。

圣彼得堡州长别格洛夫表示，这座拥有约600万人口的城市遭遇「大规模」无人机袭击，市内基洛夫斯基区一处石油设施被击中，但未造成人员伤亡。邻近的列宁格勒州州长德罗兹坚科则称，位于波罗的海沿岸的维索茨克港口地区亦遭无人机袭击，当地共击落72架无人机，部分居民点出现轻微损毁。俄方未有披露港口受损详情。

俄罗斯国防部声称，今次攻击涉及近500架远程无人机，其中约200架针对莫斯科。俄方又指，防空系统在过去24小时内摧毁了乌军发射的10枚「火烈鸟」巡航导弹、9枚「海马斯」火箭炮、16枚制导式航空炸弹及893架固定翼无人机。新华社引述俄方消息称，俄军过去24小时内亦打击了乌军在142个地区的燃料、能源及运输基础设施，以及远程无人机生产和储存设施，并袭击乌军及外国雇佣兵的临时部署地点。

乌：摧毁69架俄无人机

乌克兰方面则表示，3日至4日夜间共记录268次交火，乌军打击了俄军3个指挥所及5个无人机指挥所，并摧毁69架俄方无人机；俄方两枚导弹及17架无人机则击中乌克兰16个目标。俄罗斯别尔哥罗德州代理州长舒瓦耶夫表示，乌军对当地基础设施发动自俄乌冲突爆发以来最大规模袭击，导致州府别尔哥罗德市电力及供水中断，但未造成伤亡。

乌克兰近月持续加强对俄罗斯境内打击，几乎每日针对炼油厂、能源及军工设施发动攻击，已令俄罗斯多地出现燃油短缺。克里米亚亦因燃料供应紧张宣布进入紧急状态，并在供电不稳下实施宵禁；有民众更需在加油站排长龙等候。分析指，乌军的远程无人机战略正逐步削弱俄军后勤与补给线，令战事更直接冲击俄罗斯本土。

俄军声称控制乌东重镇 泽连斯基否认

另一方面俄军亦声称在乌克兰东部重镇科斯特扬季尼夫卡取得进展，称已控制当地多个居民点，并表示在哈尔科夫州控制的居民点增加了4个。乌克兰总统泽连斯基否认俄军已控制该城，指这是「又一个俄罗斯谎言」。分析指，俄军虽然持续推进，但进展有限。

美国华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）最新估算显示，俄军至今已累积约140万人伤亡，其中多达45万人死亡；乌军伤亡则介乎52万至62.5万人。