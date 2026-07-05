哈梅内伊葬礼｜伊媒：美国向13国施压 警告出席葬礼将影响双边关系

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）报道，至少13个国家因受到美国压力，决定不出席伊朗已故最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）葬礼仪式，当中包括部分东欧、非洲、海湾及东亚国家。

出席葬礼将被视为「不友好行为」

报道引述一名未具名高层消息人士称，美国过去5天发动「全面行动」，试图阻止外国代表团前往德黑兰出席悼念活动。报道又指，美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）曾于6月26日发出秘密指示，要求美国驻外使馆及外交机构向东道国表明，若出席葬礼，将被视为「不友好行为」，并可能对美国与相关国家的双边关系造成负面后果。

相关新闻：哈梅内伊葬礼｜六天公众告别仪式开始 哀悼者高呼「复仇！」

塔斯尼姆通讯社亦引述两名未具名阿拉伯外交官称，鲁比奥曾亲自向至少5个阿拉伯国家的官员提起此事。报道称，美国驻非洲大使亦曾警告有关政府，若出席仪式，可能影响美方的发展援助。

哈梅内伊葬礼为期6天

部分未有派员出席的政府其后透过外交渠道向德黑兰作出解释。

相关新闻：哈梅内伊葬礼︱历时6天跨国移灵料2000万人送葬 保安级别前所未有

伊朗为已故最高领袖哈梅内伊举行为期6天的盛大葬礼，数千民众聚集在德黑兰，向哈梅内伊作最后告别。哈梅内伊的儿子、现任最高领袖穆杰塔巴会否出席父亲的葬礼，受到高度关注。