沙特媒体：美伊下输谈判7月11日巴基斯坦举行 将讨论冻结资金及核问题

沙特传媒阿拉伯卫星电视台（Al Arabiya）报道，美国与伊朗预计将于7月11日恢复谈判，时间安排在伊朗已故最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）葬礼之后，标志双方外交接触再度展开。

报道指，今次谈判将涵盖多项关键议题，包括伊朗制裁问题、被冻结资金安排，以及核问题相关谈判进程。

美伊双方上周三曾在多哈举行间接技术会谈，美国总统特朗普形容会谈「非常正面」。伊朗方面则表示，双方曾同意分阶段释放部分遭冻结的数十亿美元资金，但美方官员其后否认已达成相关共识。

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今次重启谈判，距离双方两周前签署备忘录仅约数周。该备忘录为期60天，要求双方在限期内就伊朗核计划等核心议题达成最终协议。

美国总统特朗普日前表示，美国与伊朗于周三（2日）在卡塔尔举行会谈时「进展顺利」。他表示，美伊官员进行了一次「非常好的会晤」，又称伊朗无核化进程取得良好进展。